Tutuklanan CHP’li Ahmet Özer PKK/KCK’lıları belediyede işe almış

PKK/KCK terör örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerin ardından PKK/KCK ile iltisakı bulunan 5 kişiyi Esenyurt Belediyesi'nde işe aldığı öğrenildi. Bu 5 kişinin belediyede Kültür İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalıştıkları tespit edildi.

İSİMLER TEK TEK İNCELENDİ

Sabah'ın haberine göre Ahmet Özer hakkındaki soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Özer'in belediyede bulunan makam odası ve makam arabasında yapılan aramada isim listeleri bulundu.

ʺ31 Mart sonrası işe giren aktif personel listesiʺ başlıklı liste (SABAH)

Makam odasında ele geçirilen "Başkanımız döneminde işe başlayan personel listesi" ve "31 Mart sonrası işe başlayan personel listesi" başlıklı iki ayrı isim listesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından incelendi.

5 İSİM TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLTİSAKLI ÇIKTI

İncemele sonrası hazırlanan raporda, Ahmet Özer tarafından işe alındığı öğrenilen 5 kişinin PKK/KCK ile iltisakı olduğu öğrenildi.

ʺBaşkanımız döneminde işe başlayan personel listesiʺ başlıklı liste (SABAH)

Ağustos 2024'te Kültür İşleri Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak işe başlayan Engin E.D.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisakının olduğu ve adli işlem kaydının bulunduğu, ortaya çıktı.

Temmuz 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Barış C.'nin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu belirlendi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Gökhan B.'nin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydı bulunuyor.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Şenol K.'nın PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanması ile iltisaklı olduğu ve bir kardeşinin PKK'dan arandığı belirtildi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Yavuz Y.'nin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu tespit edildi.