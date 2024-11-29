CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve bugün Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma (AA)

"FEZLEKE HAZIRLANMASI İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLECEK"

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma (AA)

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti.

GÜRLEK'E "SENİ UYARIYORUM" DEMİŞTİ

Ziyaretin ardından konuşan Özel, Savcı Akın Gürlek'i hedef alarak "Ahmet Özer suçsuzdur, bu algı operasyonu onur kırıcı! Akın Gürlek eliyle parti üyemiz Ahmet Özer'e düşman ceza hukuku uygulanmaktadır! Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma" demişti.