Yenidoğan Çetesi’ni çökerten Savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu!

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle işbirliği yaparak, bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete kan dondurdu. Tüyler ürperten bebek katillerini çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin ilk kez konuştu.

VATANDAŞIN GÖNLÜNDE TAHT KURDU

Manisa Saruhanlı'da uzun yıllar görev yapan ve birçok başarılı operasyona imza atan Savcı Yavuz Engin, Yenidoğan adı verilen çeteyi çökerterek Türkiye'nin gönlünde taht kurdu.

1989 yılında Almanya'da doğan Savcı Yavuz Engin, eğitim hayatını Türkiye'de tamamladı. İlk ve ortaöğretimini Bolu 50. Yıl Anaokulu ve Ortaokulu'nda tamamlayan Engin, lise eğitimini ise Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi'nde aldı.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin

NİSAN AYINDA TERFİ ETTİ

Yavuz Engin, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2013 yılında buradan mezun olan Engin, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı. 2014 yılında savcı adayı olarak meslek hayatına adım atan Engin'in ilk görev yeri Manisa Saruhanlı Cumhuriyet Savcılığı oldu. Uzun bir dönem burada görev yapan Engin, 2024 yılının Nisan ayında ise Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı görevine terfi edildi. Yenidoğan çetesi davasında gösterdiği kararlılık ve cesaretle tanınan Engin, adalet mücadelesinde önemli bir adalet figürü haline geldi.

Çete lideri ters kelepçeyle Savcı Yavuz Engin önünden geçti

VATANDAŞLAR MESAJ YAĞMURUNA TUTTU: AYAĞINA TAŞ DEĞMESİN

Kendisini sözde emekli İçişleri Bakanlığı müsteşarı olarak tanıtan Mustafa Kemal Zengin'in, Savcı Engin'e odasında bu çetenin ne kadar tehlikeli olduğunu uzun uzun anlatması ve "Benimle bir kare fotoğraf çektir, sayfanda yayınla. O zaman sana kimse dokunamaz" sözleri Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Çeteyi çökerten Savcı Yavuz Engin, çete üyesi Zengin'in bu talebini, ters kelepçeyle adliyeye getirilirken kapıya çıkıp onunla birlikte aynı karede yer alarak karşılamış oldu (!) Mağdur aileler ise Savcı Yavuz Engin'i mesaj yağmuruna tuttu. Birçok anne-baba "Ayağına taş değmesin Savcım" derken, acılarının bir nebze de olsa dindiğini dile getiriyorlar.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin

KAHRAMAN SAVCI KONUŞTU

Savcı Engin Yeni Asır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Engin, "Ailelerin güzel dilekleri benim için en büyük onur. Kurt kapanına girerek kucağımıza düşen suçlular, Türk adaletinin elindedir. 2 bin 400 yıllık Türk devlet geleneğine kafa tutanlar pişman olacak. Bizimle hiç tanışmamış olmayı dileyecekler. Bana destek sunanlar ve sunmayanlar daima hafızamda olacaktır" dedi.

Devletin verdiği görevi yerine getirdiğini belirten Savcı Engin, "Bunun gibi birçok büyük operasyona imza attık. Ancak bu medyaya düştüğü için gündem oldu. Ben kimseden korkmadan görevini yapan bir Cumhuriyetin Savcısıyım. Makamlar, unvanlar önemli değil. Devlet bir görev vermişse en iyisini yaparım. Kimseden etkilenmeden, kimseden korkmadan, ölmeyi göze alarak bu Cumhuriyet Savcısı üniformasını giyiyorum. Bugün nasıl bir çeteyi çökerttiysek, yine aynı şekilde durmadan görevimize devam edeceğiz" dedi.

Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Savcı Yavuz Engin

DEVLET BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE CEVAP

Savcı Yavuz Engin'i tebrik eden MHP lideri Devlet Bahçeli de ülke gündemine oturan çeteyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Bebekleri kalp kaldırmayacak yöntemlerle öldüren yaratıklar insanlığın yüz karasıdır. Yenidoğan çetesi denilerek dünyaya gelen her bebeğe aslında haksızlık yapılıyor. Bunlar olsa olsa tıbbi artık, kana susamış katiller güruhudur. Bebek katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, MHP'yi karalayan şerefsiz bir suçlunun tehditleri karşısında üstlendiği görevin itibarını koruyan Cumhuriyet Savcımız Yavuz Engin'i kutluyor, tertemiz alnından öpüyor, Allah sayılarını artırsın diyorum. Kurt inine giren çakalın akıbeti parçalanmaktır" dedi. Savcı Yavuz Engin ise, Bahçeli'nin sözleri için teşekkür ettiğini belirtip, "Ben sadece görevimi yaptım" dedi.