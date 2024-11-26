Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Son olarak Başkan Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Basso'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.
BASINA KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.