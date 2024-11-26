Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği! EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.

BASINA KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadeleri kullanıldı.