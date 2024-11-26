Bakan Güler'den kılıçlı yemine sert tepki: Kasıtlı organize | "ABD'nin F-35 için düşüncesi değişti"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlığının bütçe görüşmeleri sonrasında milletvekillerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, teğmenlerin kılıçlı korsan yeminine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, korsan yeminin kabul edilemez olduğunu belirterek "Kasıtlı organize disiplinsizlik" dedi.

"KILIÇLI YEMİN KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Teğmenler süreci doğru değerlendirilmeli. Bu kapsamda ortaya çıkan durum Atatürk'ü ve mirasını göz ardı eden bir tutumdan ziyade vuku bulan bir disiplin suçunun incelenmesidir. İsnat edilen suç kılıç çatmak, andı okumak ve ya "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil defaatle yapılan ikaz ve emirlere rağmen kasıtlı ve organize ve planlı bir disiplinsizlik hareketidir. Teğmenlerin hiçbirine neden kılıç çattığı, andı neden okuduğu, neden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dediği sorulmadı. Eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve kasten emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur, bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir. Teğmenlerle ilgili gündem bizim gündemimizin ana maddesi de değildir. Her gün 30 bin evladımız 365 gün, 24 saat operasyonda.

"DİSİPLİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK"

Cezasına disiplin kurulu karar verecek. Suç mahiyeti ne olursa olsun, disiplin süreci aynı şekilde işletilecek, disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizliğin "Ama"sı "lakin"i, "fakat"ı olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce ceza almaması, başarısız olmamaları, metnin önceden okunması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerekçesini değiştirmez. TSK'nın milli, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür, ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Bu disiplinsizlikle TSK'ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda gereksiz şekilde TSK'nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin yaratılmıştır. TSK'da müesses nizam ve disiplinin muhafazası olmazsa olmazımızdır. Ordunun yıpratılmaması konusunda herkesin daha dikkatli olması, olayı bağlamından koparma çabalarına itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

ABD'DEN F-35 ALIMI: DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİ

Bakan Güler, ABD'den F-35 alımına ilişkin konuşmasında "6 uçağımız var orada. Amerikalılar F-35 konusunda KAAN'ı yaptığımızı, uçtuğunu görünce düşünceleri değişti. Kendileri de F 35 verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda gelişme olmadı. Hem üretim payımızın tekrar verilmesinde ısrar ediyoruz, hem de 40 adet F-35 almak için isteğimizi bildirdik." dedi.

"F16 MODERNİZASYONUNU TUSAŞ TESİSLERİ YAPABİLİR"

HÜRJET ve KAAN hizmete girene kadar gelişmiş, modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalar devam ediyor. F16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapıldı 1.4 milyar dolarlık para yatırdık. Bununla 40 adet F-16 Blok 70 Viper uçak alınacak, 79 tane modernize edecektik, bundan vazgeçtik. Çünkü F 16 modernizasyonunu TUSAŞ tesislerimiz kendisi şu anda yapabilecek durumda. 40 uçak ve özellikli mühimmat alacağız, tamamı yaklaşık 6.5-7 milyar dolar olacak.