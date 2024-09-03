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Başkan Erdoğan Pakistan Orgeneral'i Sidhu'yu kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 20:14
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Başkan Erdoğan Pakistan Orgeneral’i Sidhu’yu kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu'yu kabul etti.

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