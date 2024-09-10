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Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 10.09.2024 18:56
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Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.

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