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Başkan Erdoğan'dan peş peşe kabuller! Hülya Koçyiğit'i kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 09.10.2024 19:40 Güncelleme: 09.10.2024 19:56
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Başkan Erdoğan’dan peş peşe kabuller! Hülya Koçyiğit’i kabul etti

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i kabul etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'da kabul etmişti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Başkan Erdoğan ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman (FOTO: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI) Başkan Erdoğan ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman (FOTO: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI)

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ İSMAİL KAHRAMAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan ve TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut (FOTO: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI) Başkan Erdoğan ve TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut (FOTO: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TİKAD Başkan Yardımcısı Neşe Kavak da yer aldı.

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