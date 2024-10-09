Başkan Erdoğan'dan peş peşe kabuller! Hülya Koçyiğit'i kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i kabul etti. Öte yandan Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ve Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut'da kabul etmişti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYESİ İSMAİL KAHRAMAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TİKAD Başkan Yardımcısı Neşe Kavak da yer aldı.