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Haham Tzvi Kogan'ı öldürmüşlerdi! Katilleri MİT ve Emniyet gizli operasyon ile yakaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 21:41 Güncelleme: 26.11.2024 22:21
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Haham Tzvi Kogan’ı öldürmüşlerdi! Katilleri MİT ve Emniyet gizli operasyon ile yakaladı

İsrail’in iki gün önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde öldürüldüğünü açıkladığı İsrail/Moldova vatandaşı Haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye’de Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı.

2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten Haham Kogan'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istendi.

Haham Tzvi Kogan’ın katilleri (Foto: ahaber.com.tr) Haham Tzvi Kogan’ın katilleri (Foto: ahaber.com.tr)


İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara hızla başlamıştır. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile oldukça gizli yürütüldü.

Haham Tzvi KoganHaham Tzvi Kogan

Şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye Emniyet güçleri de girmiştir. Herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksi MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlendi.

Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulmuş, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şahıs yakalandı.

Haham Tzvi KoganHaham Tzvi Kogan

Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edildi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadele kapsamında, sınırları içerisinde hiçbir suçlunun barınmaması konusunda hassas çalışmalarına devam etmeyi sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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