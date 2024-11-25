Korsan yemin okuyan teğmenler için kritik gün! YDK ilk toplantısı yapılacak

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okundu.

Korsan yeminle kılıç çeken askerler (ahaber.com.tr)

ASKERİ CUNTA BİLDİRİSİNE GÖNDERMELİ KORSAN YEMİN

15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra kaldırılan ve 960 mezun teğmenden yaklaşık 350'sinin kılıç çekerek okuduğu korsan yemindeki "karşılarında bizi bulacak", "kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır" şeklindeki sözler askeri cunta bildirilerini çağrıştırdı.

İHRAÇ KARARI MI GELECEK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın inceleme başlattığı korsan yeminle ilgili ifadesi alınan teğmenle ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Korsan yemini okutan teğmen Ebru Eroğlu'nun da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini kaydedilirken kurulun ilk toplantısı bugün yapılacak.

Korsan yemini okutan teğmen Ebru Eroğlu (AA)

BÖLÜK KOMUTANI AYRILDI

Korsan yemin sürecinde teğmenlerin Bölük Komutanı Binbaşı M., Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etmişti. Bölük komutanının 30 Ağustos'ta teamüllere aykırı olarak tören alanında yer almadığı tespit edildi.

TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER

İlk defa 29 Ocak 1999'da yani 28 Şubat sürecinde yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan korsan metnin amirlerin ikazlarına rağmen alternatif tören icra edilerek okunmasının ciddi disiplinsizlik olduğu kararlaştırıldı.

İKAZLARA RAĞMEN ISRARLI DİSİPLİNSİZLİK

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; titizlik ve hassasiyetle yürütülen soruşturmanın disiplin çerçevesinde temellendirildiği, organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Söz konusu teğmenlerin suç vasfının "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen basını da davet ederek alternatif yemin organize ederek disiplinsizlik yapmak olduğunun altı çizildi.

Dünyada ilk kez 3 harp okulu birincisinin kadın olması gururunu yaşayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu gururu yaşamasını sabote ettiği değerlendirilen korsan yemin eylemi ile ordunun itibarının zedelendiği bildirildi.

Başkan Erdoğan kılıçlı korsan yemine tepki göstermişti (AA)

O KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mezuniyet töreninde yasaklı yemini okuyup kılıç çeken teğmenler için "O kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Birkaç kendini bilmez temizlenecek." demişti.

"UYARILARA RAĞMEN YAPILDI"

MSB kaynakları geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yayınlarken disiplinden asla taviz verilemeyeceği vurgulandı.

İşte MSB'den yapılan açıklamanın detayları:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, bunun mümkün olmadığı ise kendilerine defaatle tebliğ edilmiştir. Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından teğmenlerin törenin icra edildiği sahada toplanmaları anons edilmiş, ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, basın mensupları tören alanına davet edilmiştir.

Kılıç çatma esnasında emirlerin hilafında kaldırılan metnin okunacağından sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile toplandıkları, misafir asker personelin de olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı, önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir."

"BURADA ÖNEMLİ OLAN DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERİLMEYECEK OLMASIDIR"

Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu kapsamında YDK'ye sevklerine yönelik işlem başlatıldığını bildiren kaynaklar, şu ifadeleri kullandı:

"İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır. Olaya ilişkin yapılan inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin YDK'ye sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Söz konusu eylem, amirlerin izni olmadan, grup halinde organize edilmiş, basın davet edilerek eylemin bilinmesi istenmiş ve emir-komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Bu, askeri hiyerarşi için kabul edilemez bir durumdur. Bunun görmezden gelinmesi mümkün değildir."

"Disiplinsizliğin 'ama'sı, 'lakin'i, 'fakat'ı olmaz, olamaz, olmamalıdır. Olaya karışanların genç olmaları, daha önce disiplin cezası almamış olmaları, başarılı olmaları, okunan metnin daha önce yürürlükte olması gibi gerekçeler disiplinsizlik gerçeğini değiştirmez." ifadelerini kullanan kaynaklar, aklıselim insanların bunun bir disiplinsizlik olayı olduğunu anlamalarından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

"ATATÜRK ÜZERİNDEN AYRIŞMA ALGISI YARATACAK TAVIR VE DAVRANIŞLAR KABUL EDİLEMEZ"

Bu veya benzeri disiplinsizliklerin emsal teşkil edebileceğine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) birlik ve beraberliğine zarar vererek gruplaşmaları tetikleyebileceğine dikkati çeken kaynaklar, şöyle devam etti:

"Sıralı amirlerin emirlerine rağmen yapılan bu tür eylemler hiyerarşiye saygısızlığın yayılmasına ve astların üstlere karşı saygı ve güveninin azalmasına, itaatsizliğin normalleşmesine neden olur. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez'. TSK'nın milli, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür. Ortak değerimiz olan Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez. Atatürk'ün adını anmak veya onun değerlerini savunuyoruz görüntüsü altında izinsiz hareketlere bir mazeret yaratılmamalıdır. Atatürk disiplinli bir orduya, hiyerarşik düzene ve kurallara saygıya önem veren bir liderdi. Onu savunmanın yolu bu değerlere saygı göstermekten geçer."

"TSK'DA MÜESSES DİSİPLİNİN MUHAFAZASI VE İDAMESİ OLMAZSA OLMAZDIR"

Yapılan bu disiplinsizlik ile TSK'ya mesnetsiz iftiralar atılmasına, kamuoyunda üç aydır TSK'nın tartışılmasına ve yıpratılmasına zemin hazırlandığını vurgulayan kaynaklar, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, askerliğin temeli disiplindir. Disiplin de binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. TSK mensubu tüm personel bu kuralları bilir ve uygulamakla yükümlüdür. TSK'da müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Üstün disiplin anlayışı ile temayüz eden ordumuzun tüm tehdit ve tehlikelere karşı ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamak için aralıksız çalıştığı, İstiklal Harbimizden bu yana en yoğun, en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini icra ettiği, terörle mücadelede, hudut güvenliğinde, yurt içi ve dışında icra edilen faaliyetlerde kazanılan istikrarlı başarı ve kalıcı etkinliğin çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması, olayı bağlamından koparma çabaları ve dezenformasyona itibar edilmemesi önem taşımaktadır."