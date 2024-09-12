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Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubatçıların mirası! İşte o belge...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 09:20 Güncelleme: 12.09.2024 09:31
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Teğmenlerin korsan yemini 28 Şubatçıların mirası! İşte o belge...

Teğmenlerin Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çekerek yaptığı korsan yeminin 28 Şubat artığı darbecilerin kalıntısı olduğu ortaya çıktı. Okunan yemin metninin 1990'lı yıllarda mevzuatta olmamasına rağmen okunmaya başladığı belgelenirken, 28 Şubatçıların metni 1999 yılında mevzuata koyduğu tespit edildi. İşte ahaber.com.tr'nin ulaştığı o belgeler...

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