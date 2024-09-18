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Teğmenlerin kılıçlı yemin krizi! Başkan Erdoğan'dan A Takımı'na talimat: Üzerine gideceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 07:35 Güncelleme: 18.09.2024 07:42
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Teğmenlerin kılıçlı yemin krizi! Başkan Erdoğan’dan A Takımı’na talimat: Üzerine gideceğiz

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin krizi, AK Parti'nin MYK toplantısında ele alındı. Başkan Erdoğan konuyla ilgili kurmaylarına net talimat verirken "İçeride dışarıda bağlantısı var mı üzerine gideceğiz gereğini yapacağız takipçisi olacağız. Siz de aynı hassasiyette olun. Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı.

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