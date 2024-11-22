Gıda teröristlerinden yeni hile! Çiğ börek harcından kıyma yerine bakın ne çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalar için yeni listesini yayınlandı. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Kıymalı börekten sakatat çıktı (ARŞİV)

Son zamanlarda Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçilerden bir tanesinden numuneler alındı. Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nin çiğ börek harcı incelendi. Çiğ börek harcından kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.

Kırmızı pul biberde bilinmeyen madde (ARŞİV)

KIRMIZI PUL BİBERDE DE HİLE

Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.

Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.

Sabri Onay'ın bir ürününde daha hile çıktı

SABRİ AKIN YİNE LİSTEDE

Bakanlığın listesinde zeytinyağı firmaları da yer aldı. Daha önce açıklanan listede çok sayıda farklı marka ile yer alan firma Onay Ticaret-Sabri Akın bugünkü liste de görüldü.

Sabri Akın adına kayıtlı olan Onay Ticaret'e ait zeytinyağlarının hileli olduğu tespit edildi. Gıda teröristlerinin ürettiği zeytinyağının içinde tohum yağı ortaya çıkarken o markaların ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı öğrenildi.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 21 KASIM 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı (Ekran görüntüsü)