Gıda teröristlerinden yeni hile! Çiğ börek harcından kıyma yerine bakın ne çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık gıda terörü listesine yeni ürün ve firmaları ekledi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde İstanbul'da Meşhur Sarıyer Börekçisi adıyla satış yapan ancak adını kullandığı markayla ilgisi olmayan 2023 yılında kurulan şirketin çiğ börek harcından kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalar için yeni listesini yayınlandı. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
KIYMA YERİNE BAKIN NE ÇIKTI!
Son zamanlarda Meşhur Sarıyer Börekçisi adı altında açılan börekçilerden bir tanesinden numuneler alındı. Ataşehir merkezli, Kağıthane dahil toplamda iki şubesi bulunan ve 2023 yılında kurulan, dükkanının adını Meşhur Sarıyer Börekçisi olarak yazan Menaz Un Mamülleri'nin çiğ börek harcı incelendi. Çiğ börek harcından kıyma yerine kanatlı eti ve tavuk taşlığı çıktı.
KIRMIZI PUL BİBERDE DE HİLE
Helmi Köse - Yasmer Baharat'ta satılan kırmızı pul biberden içinde ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde bulundu.
Bunun dışında Bursa ve Tokat merkezli zeytinyağlarında taklit ve tağşiş ortaya çıktı.
SABRİ AKIN YİNE LİSTEDE
Bakanlığın listesinde zeytinyağı firmaları da yer aldı. Daha önce açıklanan listede çok sayıda farklı marka ile yer alan firma Onay Ticaret-Sabri Akın bugünkü liste de görüldü.
Sabri Akın adına kayıtlı olan Onay Ticaret'e ait zeytinyağlarının hileli olduğu tespit edildi. Gıda teröristlerinin ürettiği zeytinyağının içinde tohum yağı ortaya çıkarken o markaların ünlü e-ticaret sitelerinde de satıldığı öğrenildi.
İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 21 KASIM 2024