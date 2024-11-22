22 Kasım 2024, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu! 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 16:33
ABONE OL
Pençe-Kilit bölgesinde terör operasyonu! 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör