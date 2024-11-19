Gıda terörü hız kesmiyor! Adana’daki kasap Nurettin Sayğılı bakanlık listesinde | Kirli geçmişi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR LİSTEYE EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalar için yeni listesini yayınlandı. Söz konusu liste "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Kayseri'de üretilen Beyarslan sucuklarında sakatata rastlanıldı

SUCUKTA BAŞ ETİ

Son testlerde Kayseri Kocasinan'da üretim yapan Beyarslan'ın dana sucuğunda sakatat (Baş eti) tespit edildi. İstanbul Esenyurt'ta bulunan Gross Et Dünyası'nın dana kıymasında da kanatlı etine rastlanıldı.

NURETTİN SAYĞILI BU LİSTEDE DE YER ALDI

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Erdinç Kasabı ile Nurettin Sayğılı'ya ait dükkanların parça etinde de tek tırnaklı eti tespit edildi.

Nurettin Sayğılı 1,5 ton tek tırnaklı eti ile zabıtalara yakalanmıştı

"AKRABALARIMA DAĞITACAKTIM"

Bakanlığın yayınladığı listede yer alan Nurettin Sayğılı'nın geçmişinin de kirli olduğu ortaya çıktı. Sayğılı geçtiğimiz aylarda da tek tırnaklı etiyle yakalanmıştı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Koza Mahallesi'nde Nurettin Sayğılı'nın aracında at veya eşek eti olabileceği değerlendirilen etler bulmuştu. Ele geçirilen 1.5 ton et imha edilmiş, kasap olduğunu beyan eden Sayğılı ise, "Etler bana ait, ben kendim kestim. Akrabalarıma dağıtacaktım" demişti.

Nurettin Sayğılı 1200 kilo kaçak etle yakalanmıştı

2015'TE DE GÖZALTINA ALINMIŞ!

2015 yılında gerçekleşen ayrı bir olayda Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde bir kamyonette yapılan aramada, içinde bulundukları poşetlerin üzerinde Arapça etiketler bulunan 1200 kilo et ele geçmişti. Türkiye'ye giriş izni bulunmayan etlere el koyan polis, kamyonette bulunan sürücü Nurettin Saygılı'yı gözaltına almıştı.

Zeyada Gıda'nın kekiğinden yabancı madde çıktı (Ekran görüntüsü)

KEKİKTE YABANCI MADDE

Öte yandan Mersin'de üretim yapan Zeyada marka baharatçının kekiğinde yabancı maddeye rastlanıldı.

YÜKSEK NEMLİ KAŞAR

Bursa'da faaliyet gösteren Moni Süt Ve Süt Ürünleri'nin Şef markalı taze kaşar peynirinin nem oranının yüksek olması sebebiyle hileli olduğu belirtildi.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR - 18 KASIM 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı (Ekran görüntüsü)

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 18 KASIM 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini yayınladı (Ekran görüntüsü)