CHP’li ABB’nin konser israfı soruşturmasında gelişme! 2 kişi görevden alındı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 69 milyon TL'lik Ebru Gündeş, 71 milyon TL'lik Mor ve Ötesi ve 80 milyon TL'ye Candan Erçetin konseri düzenlemesi tepkilerin odağına yerleşmişti.

Konser skandalına tepkiler sürerken Mansur Yavaş'tan konuya dair günlerce açıklama yapmayan Yavaş, birçok sanatçıya ödenen 411 milyon 361 bin 353 TL'lik konserleri savundu. Yavaş, "Sanki büyük bir israf var gibi ortalığı yaygaraya veriyorsunuz." demişti.

2 KİŞİ GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN ALINDI

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserlerine ilişkin devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt'un soruşturma sonuna kadar geçici olarak görevden alındığı öğrenildi.

İSRAFA RESEN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyuna yansıyan konser vurgununa ilişkin resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığına 4483 sayılı yasa kapsamında inceleme yapılması için yazı yazdı. İçişleri bakanlığı inceleme sonucunda soruşturma izni verip vermediğine ilişkin karar verecek.