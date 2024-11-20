2024 kış lastikleri ne kadar? Markalara göre ortalama kış lastiği fiyatları

Kış lastikleri, düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini koruyabilen özel kauçuk bileşimleri ve derin diş yapıları sayesinde buzlu, karlı ve ıslak zeminlerde maksimum yol tutuş sağlıyor. Yaz lastiklerinin aksine, bu lastikler donma noktasının altındaki sıcaklıklarda bile performansını yitirmiyor. Ayrıca geniş kanallı tasarımları, kar ve suyun hızlı tahliye edilmesine olanak tanıyarak kayma riskini en aza indiriyor.

Kış Lastiği (A Haber Foto Arşiv)

Ülkemizde yasal zorunluluk gereği 1 Aralık itibariyle kış lastiği kullanımı başlıyor. Bu nedenle, sürücüler kış sezonuna hazırlanırken kış lastiği fiyatları araştırmalarına yöneliyor. Peki, 2024'te kış lastiği fiyatları ne kadar, kaç TL?

Kış Lastiği (A Haber Foto Arşiv)

2024 Kış Lastiği Fiyatları

Fiyatlar, lastik markası, aracınızın modeli ve lastik ölçülerine göre değişiklik gösteriyor. Genel fiyat aralıkları ise şu şekilde yer alıyor:

Ekonomik Markalar: 1.000 TL - 2.000 TL

Orta Seviye Markalar: 2.500 TL - 4.000 TL

Premium Markalar: 4.000 TL - 11.000 TL ve üzeri

Bu fiyatlar yalnızca tek bir lastik için geçerlidir. Eğer dört adet lastik almak istiyorsanız, toplam maliyet araç tipine göre farklılık gösterebilir. Örneğin, binek araçlar için fiyatlar daha düşükken, SUV ve ticari araçlar için fiyatlar yukarı yönlü olabiliyor.

Kış Lastiği (A Haber Foto Arşiv)

Kış lastiği fiyatları yalnızca marka ve modelle sınırlı değil; indirim dönemleri, kampanyalar ve sezonluk fiyat dalgalanmaları da etkili oluyor. Bu nedenle, en iyi fiyatı bulmak için yerel bayiler ve online satış platformları arasında karşılaştırma yapmanızda fayda var.

Sürüş Güvenliği İçin Kış Lastiklerini İhmal Etmeyin

Kış şartlarında hem güvenliğiniz hem de yasal zorunluluklar için aracınıza uygun kış lastiklerini zamanında temin etmeyi unutmayın.