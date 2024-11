Demokrat Parti’de Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

Demokrat Parti'nin İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Enginyurt açıklamasında; "Bugün itibari ile Demokrat Parti'den istifa ediyorum. Yüce Türk milletine ve kamuoyuna arz ederim." derken İzmir milletvekili Uzun ise "33 yıl önce girdiğim ve genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime bugün veda ediyorum. Öncelikle Anavatan Partisi'nden itibaren şimdiye kadar yol arkadaşlığı yaptığım, ülkemin her köşesindeki Demokrat Parti ailemin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum… Yollarımız yine mutlaka kesişecektir. Demokrat Parti'den istifa kararıma ilişkin basın açıklamam aşağıdadır Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır. Türkiye'nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Merkez zaruridir. Makul mümkündür." dedi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN