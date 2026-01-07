Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere tepki: Beceriksizler Ankara’ya su bile veremiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

2026 yılının bu ilk grup toplantısında siz değerli yol ve dava arkadaşlarımla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, toplantımızın ülkemiz, milletimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Grup toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor; her birinize desteğiniz, coşkunuz ve ahde vefanız için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah'a, şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için bugün bir kez daha tüm kalbimle hamdediyorum. Şunu bir defa açık açık söylemek isterim: Hangi unvanda olursak olalım, hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Biz bu millete sevdalıyız, biz bu ülkeye sevdalıyız; kalbimiz Türkiye için atıyor, 86 milyonun tamamı için çarpıyor.

AK PARTİ ZİRVEDE

Değerli kardeşlerim, geçen hafta biliyorsunuz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz, 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık; CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

CHP BELEDİYECİLİĞİNİN TEMBELLİĞİ ORTADA

CHP'nin kabak tadı veren ucuz sataşmalarını kale almadan işimize bakacağız. CHP belediyeciliğinin tembelliği ortada. Haftalardır Ankara'ya su bile veremeyen beceriksizler.

"KAPIMIZ ÜLKESİNE VE MİLLETİNE HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESE AÇIKTIR"

Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz. Üstat Necip Fazıl'ın siyasette pusulamız olan şu anlamlı sözlerini ak kadrolar olarak her daim aklımızda tutacağız. Ne diyordu o büyük şair? "Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım." Evet, işte biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz.

"MİLLETİMİZİN BAŞINI YERE EĞDİRMEDİK"

Aziz kardeşlerim, değerli milletvekillerimiz; bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık.

Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde, memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye'nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik. Beşinci yılına girecek Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Gazze soykırımına, komşumuz İran'a düzenlenen saldırılardan Sudan'daki insani felakete, Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyasıyla güçlenen iş birliğimize, Katar'a yapılan operasyonda aldığımız tavra, Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda, içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Türkiye'nin selametini, milletimizin geleceğini her zaman ön planda tuttuk. Yıl boyunca karşılaştığımız onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik.

2026 REFORM YILI

2026 senesi bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programımızı inşallah hayata geçireceğiz. Bütçemiz 86 milyonun refahı için hazırlandı.

"ACIMASIZ BİR BÖLÜŞÜM KAVGASININ TAM ORTASINDAYIZ"

Bakın, burada şunu da vurgulamak durumundayım. Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz. Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor, enerji kaynaklarını elde etme ve ticaret yollarını ele geçirme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin, hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor.

Batı dünyası, yıllardır başka ülkeleri tehdit etmek ve baskı altına almak için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybetti. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye'yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir; bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Güçlü Türkiye'nin güvencesi, güçlü bir AK Parti ve güçlü bir Cumhur İttifakı'dır. Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız; bunu da seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün başkent Ankara'ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız.

Engelli kardeşlerimiz de dâhil olmak üzere toplam 16.381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Millî Eğitim Akademisi'ni hayata geçirdik. Bir başka çarpıcı rakam olarak toplam 228 milyon kitabı ücretsiz şekilde öğrencilerimize dağıttık. İlköğretim ve ortaöğretimde 346.614 öğrencimize burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243.652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı. Sağlıkta ise 2025 yılının ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı; 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9.718'i uzman hekim olmak üzere toplam 64.344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk, aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6.308'e çıkardık, 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3.574'e yükselttik. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık.

Değerli arkadaşlar, aziz milletim, çevre ve şehircilikte 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455.357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. "Ev sahibi Türkiye" sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız 100 Yılın Konut Projesi'ni başlattık. Türkiye'nin ilk İklim Kanunu yürürlüğe girdi. COP31 Taraflar Konferansı'nın Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır Atık ile geri kazanım oranını yüzde 36'ya çıkardık. Depozito Yönetim Sistemi'ni yedi bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon 696 bin metrekare alanda 314'e yükselttik; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli Otoyolu'nu hizmete açtık; Antalya Havalimanı Genişletme Projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk millî banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk ona yükselttik. Yerli ve millî 5G'nin ihalesini yaptık. Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında ise 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık. Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik, depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı toprakla buluşturduk.

Aziz milletim; geçtiğimiz yıllarda enerjide Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik; yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve millî iki yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu, Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattında 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık; 5 Mart'ta Nahçıvan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğal gaz sevkiyatını başlattık.

Gençlik ve sporda ise ülkemiz genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3 bin 259'a ulaştırdık. Üniversite Öğrenci Toplulukları Programı'yla 4.444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik; bu destekten 1.155.000 gencimiz doğrudan istifade etti.

2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Millî sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2.518 altın, 2.301 gümüş, 2.655 bronz olmak üzere toplam 7.474 madalya kazandı. Ayrıca 1.036.000 öğrencimizin sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik.

Aile ve sosyal politikalarda, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19.000 faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettik. Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5.000 liraya çıkardık, yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5.000 lira destek sağladık.

Türkiye ekonomisi 2025 yılında büyümeyi sürdürdü. Ekonomisi en hızlı büyüyen 3. OECD ülkesiyiz.