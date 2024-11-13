13 Kasım 2024, Çarşamba
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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2024 20:36 Güncelleme: 13.11.2024 20:37
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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Son dakika... Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

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