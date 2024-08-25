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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşıyla Abbas Arakçı'ya telefon: Yeni görevinde başarılar diledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 10:18 Güncelleme: 25.08.2024 11:31
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İranlı mevkidaşıyla Abbas Arakçı’ya telefon: Yeni görevinde başarılar diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

İran'da geçen ay göreve başlayan Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kabine için önerdiği kişiler, 21 Ağustos'ta İran Meclisinde güvenoyu almıştı. Buna göre, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olmuştu.

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