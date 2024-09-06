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Bakan Fidan'dan Mısır sözleri: İki ülke tam bir iradeye sahip

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:00 Güncelleme: 06.09.2024 13:00
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Bakan Fidan’dan Mısır sözleri: İki ülke tam bir iradeye sahip

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı Schwarz ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan konuşmasında Mısır ve Türkiye'nin hem ikili hem de bölgesel konularda tam bir iradeye sahip olduğunu vurgularken "Aramızdaki ilişkinin daha sistematik bir çerçeveye oturmasının bölge için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum" dedi.

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