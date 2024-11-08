Gülben Ergen'den Narin Güran yayınlarına övgü! "A Haber'i gecenin geç saatlerine kadar izledim"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar bugün ilk kez hakim karşısına getirildi.

DURUŞMAYI DAVA SALONUNDA TAKİP ETTİ

Dava salonunda davayı yakından takip eden ünlü sanatçı Gülben Ergen de yer aldı. Duruşma sonrası Gülben Ergen çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GECELER BOYU ÇOK KIYMETLİ YAYINLAR YAPTINIZ"

Gülben Ergen, "Öncelikle sorumluluk duygusuyla oradaydım. Narin'in ailesinden biri gibi, bir ablası gibi, çıkamayan sesi gibi 78 gündür davanın sesi çıkıyor. Şüphelilerin sesi çıkıyor. Geceler boyu çok kıymetli yayınlar yaptınız." ifadelerini kullandı.

"RESMİ BİR ŞEKİLDE İZNİMİ ALDIM"

Ünlü şarkıcı, "Bir gün önce davaya girebilmek için kimlik bilgilerimi yolladım, dernek tüzüğümü, adli sicil raporumu yolladım. Resmi bir şekilde iznimi aldım. Sabah yedi buçukta girdim oraya. Sabah 9'da başladı biliyorsunuz. Yedi buçukta arka kapıdan girdim." dedi.

"HAYATIMDA İLK DEFA ÇOCUK MEZARINA GİTTİM"

78 gündür ifadeleri alınan o insanlarını yüzlerini görünce yaşadığı duygularını anlatan Ergen şöyle konuştu: "Benim için çok ciddi bir tecrübeydi. Hayatımda hiç böyle bir davaya girmedim. Ayrıca hiç çocuk mezarı da görmedim. Dün uçaktan iner inmez Narin'i ziyaret ettim. İlk defa gördüm. İlk defa sabahtan akşama kadar takip ettiğim anne, baba, amca onları gördüm. İnşallah Narin'in kanı yerde kalmaz. Adalet çok kısa sürede yerini bulsun"

"EMSAL BİR KARAR ALINMASINI CANİ GÖNÜLDEN İSTİYORUM"

Suçluların en ağır cezayı almasını isteyen Ergen sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Dilerim ki en ağır cezayı alırlar. O kadar çok felaketleri üst üste yaşıyoruz ki Narin'in bütün çocuk cinayetlerinin, haksız yere canı alınan bütün çocukların sesi olduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alınmasını cani gönülden istiyorum."

"BEN ABİSİNİ KAYBETMİŞ BİR KIZ ÇOCUĞUYUM"

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'a konuşan Gülben Ergen, "Ben abisini kaybetmiş bir kız çocuğuyum. Henüz 18 yaşında kaybetmenin acısı beni çok etkiledi, eksikliğini hissettim. Allah bana üç tane erkek evlat verdi. O acımı bu şekilde telafi ettim. Abi benim için çok değerli. Narin'in abilerinin ifadelerinden çok etkilendim." dedi.

GÜLBEN ERGEN'DEN A HABER'DE NARİN GÜRAN YAYINLARINA ÖVGÜ: GECENİN GEÇ SAATLERİNE KADAR İZLEDİM.

Gülber Ergen, A Haber'in Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı başarılı yayınları hatırlatarak "A Haber'i gecenin geç saatlerine kadar izledim." ifadesini kullandı.