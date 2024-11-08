Esnafa erken emeklilik adımında son durum: Bağ-Kur 7200 gün düzenlemesi Meclis’ten geçti mi?
Bağkur prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi, son dönemde Meclis gündeminde geniş yer buluyor. Torba Yasa kapsamında yapılması beklenen bu düzenleme, özellikle Bağ-Kur'lu esnafa erken emeklilik imkanı sağlayabilir. Mevcut durumda 9000 gün prim şartı bulunan Bağ-Kur'lular, düzenlemenin yasalaşması halinde 5 yıl daha erken emekli olabilecek. Peki, Bağ-Kur 7200 prim günü değişikliği ne zaman hayata geçecek? İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın konuya dair açıklamaları…
Torba Yasa'da gündeme alınan Bağ-Kur prim gün eşitleme düzenlemesi, küçük esnafın emeklilik sürecini hızlandıracak önemli bir gelişme olarak yer alıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuaför, berber, bakkal ve kıraathane işletmecileri gibi küçük işletme sahipleri erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. Ancak bu düzenlemeden bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri faydalanamayacak.
Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşecek mi?
Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesini içeren düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen torba yasa teklifinde yer alıyor. Bu teklifin onaylanması, Bağ-Kur'lu esnafların emeklilik süreçlerini önemli ölçüde hızlandırarak yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Düzenleme ile birlikte, esnaflar daha erken emeklilik fırsatına kavuşacak.
Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden düzenleyerek sosyal güvenlik sisteminde kayda değer bir değişiklik yaratacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye dair açıklamaları bu önemli düzenleme hakkında gelişmeleri gündeme taşıyor.
Bakanı Işıkhan, bu düzenlemenin Orta Vadeli Plan kapsamında hayata geçirileceğini belirterek "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerine yer verdi.
Esnafa Erken Emeklilik İmkanı
Bağkur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde Bağ-Kur'lular, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi diğer emeklilik haklarından daha erken yararlanabilecek. Bu sayede esnaflar, 5 yıl daha erken emeklilik şansı elde edebilecek. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.