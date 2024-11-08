Esnafa erken emeklilik adımında son durum: Bağ-Kur 7200 gün düzenlemesi Meclis’ten geçti mi?

Torba Yasa'da gündeme alınan Bağ-Kur prim gün eşitleme düzenlemesi, küçük esnafın emeklilik sürecini hızlandıracak önemli bir gelişme olarak yer alıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kuaför, berber, bakkal ve kıraathane işletmecileri gibi küçük işletme sahipleri erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. Ancak bu düzenlemeden bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri faydalanamayacak.

Bağ-Kur 7200 Gün Sayısı (A Haber Foto Arşiv)

Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Düşecek mi?

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesini içeren düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen torba yasa teklifinde yer alıyor. Bu teklifin onaylanması, Bağ-Kur'lu esnafların emeklilik süreçlerini önemli ölçüde hızlandırarak yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Düzenleme ile birlikte, esnaflar daha erken emeklilik fırsatına kavuşacak.

Bağ-Kur 7200 Gün Sayısı (A Haber Foto Arşiv)

Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e indirilmesi, esnafların emeklilik planlarını yeniden düzenleyerek sosyal güvenlik sisteminde kayda değer bir değişiklik yaratacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye dair açıklamaları bu önemli düzenleme hakkında gelişmeleri gündeme taşıyor.

Bağ-Kur 7200 Gün Sayısı (A Haber Foto Arşiv)

Bakanı Işıkhan, bu düzenlemenin Orta Vadeli Plan kapsamında hayata geçirileceğini belirterek "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerine yer verdi.

Bağ-Kur 7200 Gün Sayısı (A Haber Foto Arşiv)

Esnafa Erken Emeklilik İmkanı

Bağkur 7200 prim gün sayısı düzenlemesi yürürlüğe girdiğinde Bağ-Kur'lular, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) gibi diğer emeklilik haklarından daha erken yararlanabilecek. Bu sayede esnaflar, 5 yıl daha erken emeklilik şansı elde edebilecek. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

Bağ-Kur 7200 Gün Sayısı (A Haber Foto Arşiv)