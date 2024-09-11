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Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! İtirafçının eşi ve Narin'in amcası A Haber'e konuştu

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.09.2024 21:02 Güncelleme: 12.09.2024 12:34
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Narin Güran cinayeti aydınlanıyor! İtirafçının eşi ve Narin’in amcası A Haber’e konuştu

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi ve Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası A Haber’e konuştu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ile görüşmesinde "Salim'in üvey annesi evime geldi ve Salim tutuklandı kocanda tutuklanacak diyerek Arif Güran'ın evine gitti." dedi. Narin'in tutuklu olmayan tek amcası ise Narin'in ablasının ölümüne ilişkin "Merdivenden düşmedi, yoğun bakımda öldü." dedi. Tutuklanmayan tek amca olan Erhan Güran ise A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ile görüştü. Güran " Kardeşim dahil kim olursa olsun, Narin kızımızın katili cezalandırılsın." ifadelerini kullandı.

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