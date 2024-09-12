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Bu bilgiler sadece A Haber'de: Narin Güran'ın başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 12.09.2024 15:16 Güncelleme: 12.09.2024 15:36
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Bu bilgiler sadece A Haber’de: Narin Güran’ın başına ne geldiyse o 25 dakika içinde geldi

Narin Güran cinayeti tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Cinayetin ardından geride soru işaretleri kaldı. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, cinayetin işlendiği gün yaşananları dakika dakika A Haber canlı yayınında anlattı. Karaman, "25 dakikada Narin’in başına ne geldiyse geldi. O 25 dakikanın içerisinde de Nevzat ile amcanın telefon görüşmeleri var." ifadelerini kullandı. Karaman, "Şu anda bütün oklar Salim Güran'ı gösteriyor." dedi.

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