GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray-Tottenham karşılaşması ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında İngiltere'nin temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 7 Kasım 2024 Perşembe günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Tottenham (AA)

Fernando Muslera Yeniden Kadroda

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda aldığı 3 maçlık cezanın ardından bu önemli karşılaşmada sahalara dönüyor. Uruguaylı kalecinin yokluğunda kaleyi Günay Güvenç korumuştu. Muslera yeniden forma giyerek mücadelede yerini alacak.

Galatasaray-Tottenham (AA)

Tottenham'da Sakatlık Var mı?

Tottenham'ın, Galatasaray maçı öncesinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Cristian Romero, Micky van de Ven, Wilson Odobert, Djed Spence ve Richarlison gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sahada olmaları beklenmiyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Icardi, Kaan Ayhan, Davinson, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Torreire, Jelert, Sara, Yunus Akgün, Osimhen

Tottenham: Draguşin, Davies, Gray, Forster, Porro, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear

UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki adresten erişebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002