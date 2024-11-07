GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE! Galatasaray-Tottenham karşılaşması ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesinde İngiltere Premier Lig'in iddialı takımı Tottenham'ı ağırlıyor. Avrupa'da oynadığı son üç maçta iki galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, bu performansıyla 7 puanla beşinci sıraya yükselmiş durumda. Rakibi Tottenham ise üçte üç yaparak 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz ekibi Tottenham'ı sahasında konuk edecek. Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Muhtemel 11'ler...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında İngiltere'nin temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, 7 Kasım 2024 Perşembe günü RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fernando Muslera Yeniden Kadroda
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda aldığı 3 maçlık cezanın ardından bu önemli karşılaşmada sahalara dönüyor. Uruguaylı kalecinin yokluğunda kaleyi Günay Güvenç korumuştu. Muslera yeniden forma giyerek mücadelede yerini alacak.
Tottenham'da Sakatlık Var mı?
Tottenham'ın, Galatasaray maçı öncesinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Cristian Romero, Micky van de Ven, Wilson Odobert, Djed Spence ve Richarlison gibi önemli oyuncuların sakatlıkları nedeniyle sahada olmaları beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Icardi, Kaan Ayhan, Davinson, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Torreire, Jelert, Sara, Yunus Akgün, Osimhen
Tottenham: Draguşin, Davies, Gray, Forster, Porro, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear
UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki adresten erişebilirsiniz:
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002