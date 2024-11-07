Bakanlık gıda sahtekarlarını tek tek ifşa etti! Vatandaşa kıyma yerine kalp yedirdiler | Yoğurtta jelatin...

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor.

Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.

Bakanlık ifşa listesini yeniledi! İşte taklit ve tağşiş listesi

İFŞALAR DEVAM EDİYOR

Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Bakanlık ifşa listesini yeniledi! İşte taklit ve tağşiş listesi

Kıymalı börekte taşlık, zeytinyağında tohum yağları, yoğurtta jelatin ve bitkisel yağ tespit edildi.

VATANDAŞA KIYMA YERİNE KALP YEDİRDİLER

Et ve et ürünleri kapsamında Lütuf Hazır Yemek Gıda Eminönü Sarıyer Börekçisi kıymalı börek harcında taşlık kullanıldığı, Bursa'da Cüneyt Güldoğan Gıda pişmiş et döner yerine yerine vatandaşa kanatlı eti yedirdiği ortaya çıktı.

GÜNAYDIN YOĞURTTA JELATİN

Ayrıca süt ve süt ürünleri kapsamında ise Günaydınlar süt ve süt ürünleri Beylikdüzü'nde yoğurtta bitkisel yağ Tespiti, ve jelatin tespit edildi.

CAN MANDAM KAYMAKTA DÜŞÜK YAĞ ORANI

Can Mandam kaymak süt ve süt ürünleri Buca İzmir'de kaymakta % yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

SSC Grup tarım gıda zeytinyağı Sicilyağ Ege'den Selçuk İzmir'de Natürel sızma zeytinyağı, Kezban Çetintulum sızma zeytinyağı-5 L, Yeşil Egem naturel sızma zeytinyağı, Doğaköy soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

İŞTE ZEYTİNYAĞINDA HİLEKARLIK YAPAN FİRMALAR

Bakanlığın 22 Ekim tarihli yayımladığı listede de zeytinyağlarının yine başı çektiği görüldü. Zeytinyağı ürünlerinde 'Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti' ile yayınlanan listede yer alan markalar şu şekilde:

-Öz Ege/ Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı

- VK Tarım/ Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı

-Dalaman/ Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L

-Mudanya Köy-Koooperatifi



-Sezgin Çetin/ Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre

-Sıdıka Aytekin/ Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L

-İsa Şahin/ Natürel Birinci Zeytinyağı,5L

-Zeki Koçhan/ Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre)

YOĞURTTA NİŞASTA TESPİT EDİLDİ!

Gaziantep'te Büyükbey Böresel Gıda salamura peynirinde bitkisel yağ tespit edilirken, Muhittinoğlu Süt Ürünleri Hayvancılık ve Gıda Ticaret Limited şirketine ait Muhuttinoğlu kaymaklı yoğurt ve yine Gaziantep'te Burç Çevik yoğurtlarında nişasta tespit edildi.

ÜNLÜ MARKANIN PEYNİRİNDE ZARARLI MADDE ÇIKTI

Diyarbakır firması Yöresel Çermik Peynircilik, Kenan Demirhan'ın sosyal medya üzerinden sattığı tulum peyniri. Tulum peynirine bitkisel yağ ve çabuk bozulmasını önlemek için insan sağlığına zararlı natamisin eklendiği görüldü.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan antifungal (mantar önleyici) bir madde olduğu bilinmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde bu maddeyi içeren ürünlerin sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtildi. Madde, hassas bireylerde ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uzun vadeli ve yüksek dozda tüketilmesi ise bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlar gelişmesine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.