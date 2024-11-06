Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a tebrik mesajı: Savaşların son bulmasını temenni ediyorum

ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. Resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı. Trump'ın zaferinini ardından dünya liderlerinden Trump'a yönelik tebrik mesajları gelmeye başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİNE İNANIYORUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik ederek, "Yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum. Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X)

"DÜNYA İÇİN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BİR ZAFER"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump'ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer" ifadelerini kullandı.



"DAHA FAZLA BARIŞ VE REFAH İÇİN"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump'ı tebrik ederek, "Dört yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. İnancımızla. Saygı ve hırsla. Daha fazla barış ve refah için" ifadelerini kullandı.

Donald Trump (AFP)

NATO'DAN TEBRİK GELDİ

ABD'de yapılan seçimlerde zaferini ilan eden Donald Trump'a liderlerden tebrik mesajları gelmeye başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik etti. Rutte, "Az önce Donald Trump'ı ABD Başkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik etim. Trump'ın liderliği ittifakımızın güçlü kalmasında yine kilit bir rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için kendisiyle yeniden çalışmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.