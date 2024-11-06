Trump kazandı piyasalar coştu! Uzman isim A Haber’de yorumladı

Trump seçim zaferi sonrası Euro/dolar paritesinde ciddi bir geri çekilme yaşandı. Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Dolar ise hızlı bir yükseliş sergiliyor. Piyasadaki gelişmeleri A Haber canlı yayınına Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

PİYASALARDA NELER OLUYOR?

Faruk Erdem: Bizler Donald Trump'on önceki dönemini biliyoruz ama şahsına bakıldığı zaman öngörülemez bir karakter. Yani ne yapacağını kestirmek zor. Kamala Harris kazansaydı Biden dönemi devam edecekti.





GÜÇLÜ DOLAR TABLOSU

Trump kazandı korumacılık ve ticaret savaşları öne çıkacak. Görünen o ki yapacağı vergi indirimleri enflasyonu arttıracak. Tüm bunlar aslında doları besleyen ve yükselten unsurlar. ABD'de bir faiz indirimi süreci başlamıştı ancak Trump vergi indirimleri ile enflasyonu azdırırsa faiz indirimlerinin durması tahmin ediliyor. Şu anda önümüzde güçlü bir dolar söz konusu.

A Haber- Ekran alıntısı



OLUMSUZ ETKİ

Dolar şu anda Mart 2020'den beri en hızlı günlük yükselişini yaşamış durumda. Doların güçlenmesi gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyecektir. Euro'nun zayıflaması ticari partnerimiz olan Avrupa bölgesinde sıkıntıya yol açabilir. Dolar/ TL 34 lira oldu. Brent petrol yüzde 2'lik bir düşüş yaşandı. Altında yüzde 1'lik düşüş var. Euro/ TL'de yüzde 2'lik bir güçlenme var.

A Haber- Ekran alıntısı

ALTIN VE FAİZ KONUSU

Donald Trump korumacılık yapacak, gümrük vergilerini arttıracak, ticaret savaşlarını körükleyecek. İşte böyle bir yapıyla yola çıkacak. Zaten bunu da gizlemeden söyleyen bir karakter. Altının gerilemesindeki temel sebep ise vergi indirimleri ve bağlantılı olarak faizler konusu var.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puandan başladı.





Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,37 puan ve yüzde 0,34 yükselişle 8.647,94 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,19 ile metal ana sanayi oldu.



Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,52 değer kaybederek 8.618,57 puandan tamamladı.

