Başkan Erdoğan’dan Donald Trump’a tebrik: Dostum Trump’ı tebrik ediyorum

ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump rakibi Kamala Harris'e fark attı. Trump'ın zaferinin ardından çok sayıda liderden tebrik mesajları gelirken Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "Daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum." dedi.

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