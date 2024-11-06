Google’dan ABD seçimlerinde dikkat çeken Trump hamlesi!

Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı.

"SORUN HARRIS ADINDA BİR BÖLGE KAYNAKLI"

Google'ın X sosyal medya platformunda arama motorunun verdiği farklı sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, oy verme merkezlerinin konumuna ilişkin arama yapıldığında Harris için farklı sonuçlar çıkmasının sebebinin, Texas eyaletinin Harris adında bir bölgesi olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'in soyadının da bir bölgenin ismi olması nedeniyle aynı sorunun "Vance" için aratıldığında da yaşandığı ifade edilen açıklamada, sorunun giderildiği kaydedildi.

TRUMP SORGULANINCA SONUÇ VERMEDİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Google'dan "Harris için nerede oy verebilirim?" sorusu aratıldığında oy verme merkezlerinin konumlarına dair sonuçlar çıkarken, Trump için aynı soru sorulduğunda haritadan bir sonuç çıkmaması dikkati çekmişti.

Seçimlerde Trump'a destek veren Amerikalı milyarder Elon Musk da X sosyal medya hesabından arama sonuçlarındaki farklılığa ilişkin paylaşım yapmıştı.