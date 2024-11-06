ABD’de süper çoğunluk rüzgarı! Trump tüm gücü elinde topladı

Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde oyların sayımı sürüyor. ABD basını, Trump'ın kazanma şansını yüzde 95 olarak açıkladı. Yapılan yorumlar şu an Trump'ın kazanması beklenen yerlerde önde olduğunu gösteriyor.

ABD’de süper çoğunluk şoku! ABD'DE SÜPER ÇOĞUNLUK ŞOKU! Oy oranlarının son dağılımına göre Trump yüzde 51,2, Harris ise yüzde 47,2 oy oranında. Trump, son duruma göre 248, Harris ise 216 seçici delege oyu almış durumda. Toplam 538 seçici delege var ve bu delegeler başkanı seçecek. 270 seçici delege oyu alan seçimi kazanacak. Senato da cumhuriyetçiler üstün çoğunluğu ele geçirdi.

Süper çoğunluk! Trump tüm gücü elinde topladı

SÜPER ÇOĞUNLUK NEDİR?

ABD'de seçimlerinde başkan adaylarının yarışı konuşuluyor ancak bunun yanında Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri var. Trump'ın ezici üstünlüğü ile giden seçimde dünya yeni bir kavramla karşılaşacak. Süper Çoğunluk; tüm güçlerin yani Senato ve Temsilciler Meclisi'nin tek partide toplanması söz konusu. Trump seçimi kazanırken cumhuriyetçiler de Temsilciler Meclisi'ni ve Senato'yu kazanmış durumda. Cumhuriyetçiler Beyaz Saray'da tek ve mutlak iktidara dönüşmüş durumda. Gelişmeleri gazeteci Ferhat Ünlü A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Dünyayı değişik bir dönem bekliyor! (Ekran görüntüsü / A Haber)

DAHA NET TAVIR SERGİLER

Gazeteci Ferhat Ünlü: Türk siyasetinde de benzer kavram var. 3'lü olsun güçlü olsun diye. Yani seçimin tüm unsurlarını kazanıp mekanizmaların hızlı işlediği bir süreci işaret ediyor. Senato'nun Temsilciler Meclisi'nin ve başkanın aynı partiden olması daha hızlı aksiyon olmasına ve daha hızlı öz güvenli olmasına aynı zamanda kararların hızlı ve keskin şekilde verilmesi anlamına gelir.

DÜNYAYI DEĞİŞİK BİR DÖNEM BEKLİYOR

Trump'ın bir önceki başkanlık döneminden daha net bir tavır sergileme ihtimalini ortaya çıkartır. Dünyayı değişik bir süreç bekliyor. Trump'ın bu kadar güçlü şekilde seçilmesi ABD'de beklenen sokak hareketlerinin de önüne geçecek. Yine de bir eyleme kalkışan olursa ortalık yangın yeri olur bu da kimsenin işine gelmez.