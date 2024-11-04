CANLI | ABD'nin yeni başkanı Donald Trump! 270 delegeyi geçti | Harris'ten ilk açıklama
ABD'de gerçekleşen seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump salıncak eyaletlerin çoğunluğu da dahil olmak üzere rakibi Kamala Harris'e fark atarak ABD'nin 47.başkanı oldu. Donald Trump zafer konuşması yapmaya hazırlanırken, ABD'de seçimi hezimetle kaybeden Kamala Harris açıklamalarda bulundu. Harris, "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
ABD'de Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında geçen seçim sonuçlandı. Donald Trump rakibi Kamala Harris'e büyük fark atarak ABD'nin 47.başkanı oldu.
İşte ABD seçimlerinde dakika dakika yaşananlar...
"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
ABD'de seçimi hezimetle kaybeden Kamala Harris açıklamalarda bulundu. Harris açıklamasında, "Savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
Harris şu ifadeleri kullandı: Ben de sizi seviyorum. Kalbim bugün çok dolu. Amerikan rüyasının ışığı her zaman parlak yanmaya devam edecek. Biz pes etmediğimiz sürece olacak. Biden'a bana olan inancından dolayı teşekkür ediyorum. Ben içinde bulunduğumuz seçim sürecinden gurur duyuyorum. 100 gün içinde bilinçli olarak bir koalisyon yaratmaya özen gösterdik. Birlikte bir arada olduk.
TRUMP'I TEBRİK ETTİM
Bunu şu bilinçle yaptık hepimizi bizi ayırandan çok bir araya getiren sebepler var. Bu seçimin sonuçlarını kabul etmek zorundayız. Bugün seçilen başkan Trump ile konuşup tebrik ettim. Aynı zaman da şunu da söyledim: Geçiş sürecinde ekibim ile birlikte yardım da sağlayarak barışçıl bir şekilde iktidarı devredeceğiz.
HARRIS'TEN TRUMP'A TEBRİK TELEFONU
GÖZLER HARRİS'TE! MAĞLUBİYET KONUŞMASI YAPACAK
Amerikan CNN kanalının Harris'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Harris, bugün yerel saatle 16.00'da (TSİ 24.00) kameralar karşısına geçecek.
ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı kaybeden Harris'in, konuşmasında "mağlubiyeti kabul ettiğini" ifade etmesi bekleniyor.
Öte yandan Harris'in bugün Trump'ı telefonla arayarak tebrik etmesinin de beklendiği kaydedildi. ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.
Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.
MÜSLÜMAN YOĞUNLUKLU MICHIGAN "TRUMP" DEDİ
Demokrat yönetimin Gazze soykırımına desteğine tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı Michigan'da da Demokrat aday Harris, rakibi Trump karşısında kaybetti.
Associated Press (AP) ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'nin İsrail politikasına tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en fazla yaşadığı Michigan'da seçim sonuçları belli oldu.
Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin Gazze soykırımına verdiği desteğe tepkili Amerikalı Müslümanların ve Arapların en yoğun yaşadığı "salıncak eyaletlerden" Michigan'da, başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Trump kazandı.
Trump, Michigan'ın 15 delegesini hanesine yazdırdı. Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.
TRUMP'IN ZAFERİ AVRUPA BASININDA GENİŞ YER BULDU
ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'un kazanması Avrupa basında geniş yer bulurken ABD için olduğu kadar yaşlı kıta için de yeni bir dönemin başladığı vurgusu öne çıkarıldı.
ALMANYA
Alman Welt gazetesi "Proje 2025 - Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya'nın etkili gazetelerinden Zeit, "ABD başkanlık seçimini Donald Trump kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, "Donald Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor. Ayrıca üçüncü büyük hareketli eyalet olan Pensilvanya'da da kazandı. Harris'in seçim partisi iptal edildi." ifadelerine yer verildi.
İNGİLTERE
İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump'ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti.
BBC haberinde, ABD'deki seçim sonuçlarının İngiliz hükümeti için ise "daha karmaşık bir sonucu temsil edeceği" yorumunda bulundu. Bunun nedeninin, "Trump'ın öngörülemezliği" olduğu belirtilen haberde, halihazırda Londra dahil dünyanın dört bir yanındaki dışişleri bakanlıklarında, bu senaryo için varsayımsal planların yapıldığına işaret edildi.
Ancak, bu hazırlıkların bir yere kadar işe yarayabileceği kaydedilen haberde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Trump'ın karakter uyumu açısından farklı olduklarına dikkat çekildi.
The Independent gazetesi de seçim sonuçları sonrası sevinçli olan Trump'ın, kritik eyaletleri kazanmasının ardından zaferini ilan ettiğini duyurdu.
Gazetenin haberinde, Trump'ın, seçim günü sandıklar kapandıktan saatler sonra 3 önemli eyaleti kazanarak Kamala Harris'i yenilgiye mahkum etmesinin ardından Beyaz Saray'da ikinci dönemini garantilemesine kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.
FRANSA
Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğini yazdı. Trump'un ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı. Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.
Fransız kanalı BFMTV ise, ABD seçim sonuçlarının Elysee Sarayı'nda nasıl takip edildiği ve Fransız yönetiminin Trump'ın seçilmesine tepkilerine ele aldığı haberde, 2017-2020 yıllarında birlikte çalışmalarına rağmen Trump ve Macron arasındaki ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini gündeme getirdi.
ABD seçimlerinin Elysee kanadı tarafından büyük bir dikkatle takip edildiği ve Macron'un seçim zaferini ilan eden Trump'ı ilk tebrik eden liderlerden biri olduğu kaydedildi.
Trump ve Macron arasındaki siyasi gerginlik konularından birinin dış ticaret vergileri ile ilgi olduğu aktarılan haberde, Macron'un nisan ayında Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'yi "artık ticaret kurallarına saygı göstermemekle" suçladığı ve Avrupa ülkelerini bu durum karşısında "daha az naif" olmaya çağırdığı, buna karşılık Trump'ın ise Avrupa ile ticaret konusunda gümrük vergilerini artırma sözü verdiği ele alındı. İki lider arasındaki ilişkinin özellikle 2021 Kongre baskını sonrası daha da kötüleştiği ve Trump'ın yer yer alaycı şekilde Macron'un taklidini yaptığı konuşmalarda bulunduğu ifade edildi.
BELÇİKA
Hem ulusal basını hem de Brüksel merkezli uluslararası medya kuruluşları, ABD seçimlerine dair her gelişmeyi anlık duyurdu. Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan gazetesi Le Soir, Donald Trump'ın salıncak eyaletlerde yarışı göğüslediğini ve zaferini "tarih yazdık" sözleriyle duyurduğunu aktardı.
Flaman dilinde önde gelen gazete De Morgen de Trump ve yakın müttefiklerinin, Beyaz Saray'a döndüğünde uzun zamandır radikal reformlar hazırladıklarını belirterek bunları sıraladı.
Politico haber sitesi, Trump yönetiminin Avrupa için anlamına odaklandığı yazılarda, Enerjiden ticarete, finanstan savunmaya, Trump'ın ikinci başkanlığının AB politika üzerindeki etkilerine yer verdi. ABD'ye giren her bir Avrupa menşeli mal gümrük vergisi koyma sözünden Ukrayna'daki savaşı bitirme taahhüdüne AB'nin Joe Biden yönetimiyle kurduğu dengelerin değişeceği kaydedildi.
Euronews haber sitesi de endişeli bekleyişleri son bulan Avrupa liderlerin, Trump'ı birbiri ardına tebrik ettiğini ve şimdi ise AB'nin Trump ile profesyonel bir ilişki sürdürmek için çaba göstermesi gerektiğini yazdı.
AVUSTURYA
Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim zaferini "Trump ABD seçimlerini kazandı" başlığı ile okuyucularına duyurdu. ORF'in haberinde, ABD'deki bütün basının Trump'ın seçimi kazandığını duyurduğuna işaret edilirken, Trump'ın seçim sonucuna ilişkin yaptığı konuşmada, siyasi bir zafer elde ettiğini ve Temsilciler Meclisi'ne Cumhuriyetçilerin tarihi düzeyde yüksek temsilci sokmayı başardığını söylediği aktarıldı.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard da haberini, "Donald Trump, ABD'nin 47'inci Başkanı olduğu" başlığı ile okuyucularına duyurdu.
Haberde, Cumhuriyetçilerin Kamala Harris'e karşı kazandığı zaferi kutladığı ve Beyaz Saraya geri döndükleri ifade edildi. Ayrıca Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu da kaybettiğine işaret edildi. Trump'ın "mutlak güce ulaştığı" yorumunda bulunulan haberde, seçimin en çok kazananının Elon Musk mı olduğu sorusu yöneltildi.
YUNANİSTAN
Yunanistan'da yayım yapan To Vima Gazetesi, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesini "Alabora Mevsimi" başlığıyla verdi.
Sonucun sürpriz olmadığını savunan gazete, Trump'ın gündemindeki tüm politikaları uygulama fırsatına sahip olacağını ileri sürdü. Gazete, "Bir önceki dönemden her şekilde daha farklı olacağı kesin olan yeni bir siyasi dönem başlıyor." yorumunda bulundu.
Yorumda, Trump'ın tüm seçim vaatlerini gerçekleştirmesi halinde çoğu alanda dengelerin tamamen altüst olacağı ifade edildi. EFSYN gazetesi ise Trump'ın seçim zaferine ilişkin haberinde "Trump ABD'ye altın çağ sözü veriyor" başlığını kullanılırken Trump'ın seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı konuşmaya yer verildi. Haberde, Trump'ın "Amerika'yı tekrar büyük yapacağız" sözlerine dikkat çekildi.
Kathimerini gazetesi seçim sonucuna ilişkin haberinin başlığında "Amerika kaybolmayacak ancak gelecek 4 yıl zor olacak" ifadesine yer verdi. Haberinde ABD'li siyaset bilimi uzmanı Alan Makowski'nin görüşlerine yer veren gazete, Makowski'nin "Amerika tarihindeki en dikkat çekici siyasi görüş" değerlendirmesine vurgu yaptı.
20 OCAK'TA GÖREVE BAŞLIYOR
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.
ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklanmaya devam ederken, Trump, "47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." sözleriyle zaferini ilan etti.
Başkanlık için gereken delege sayısını aştığı ABD basını tarafından da duyurulan Trump, sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak.
TRUMP ÇOK SAYIDA EYALETİ KAZANDI
Donald Trump, salıncak eyaletlerden North Carolina, Georgia, Pensilvanya, Wisconsin'de; ayrıca Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho'da yarışın galibi oldu.
5 MİLYON OY FARK ATTI
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'ten yaklaşık 5 milyon fazla oy aldı.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, 50 eyaletin 45'inde sonuçlar açıklanırken, Trump yaklaşık 71 milyon oy aldı.
Rakibi Harris'in aldığı oy sayısı ise yaklaşık 66 milyon 100 binde kaldı.
ABD geneli oy sayılarında Harris'i önde gösteren anketlerin aksine Trump, 50 eyaletin 27'sinde rakibine karşı zafer elde etmeyi başardı. Harris ise 18 eyaletin yanı sıra Washington DC bölgesinde seçimi kazandı. Trump'ın aldığı oy oranı da yüzde 51 oldu.
ORBAN: DÜNYA İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN BİR ZAFER
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump’ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer” ifadelerini kullandı.
NETANYAHU'DAN TEBRİK
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.
Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirtti.
Netanyahu, "Beyaz Saray'a tarihi geri dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden güven vadediyor." açıklamasında bulundu.
Trump'ı tebrik eden ilk liderlerden biri olan Netanyahu, zaferini ilan eden Trump'ın başkanlık seçiminde "tarihin en büyük geri dönüşünü" yaptığını savundu.
NATO'DAN TEBRİK
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Donald Trump'ı tebrik etti.
Rutte sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ı "ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle" tebrik ettiğini duyurdu.
Trump'ın liderliğinin bir kez daha İttifak'ı güçlü tutmanın anahtarı olacağını belirten Rutte, NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için Trump ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.
TEMSİLCİLER MECLİSİ RESMEN DUYURDU
ABD'NİN YENİ BAŞKANI TRUMP
Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını duyurdu. Fox kanalının yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.
Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı. ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
MINNESOTA KAMALA'YI TERCİH ETTİ
PENSİLVANYA DA TRUMP DEDİ
"GELECEK ATEŞLİ OLACAK"
TRUMP YÜZDE 95 KAZANDI
GEORGIA EL DEĞİŞTİRDİ
ABD'de yapılan başkanlık seçiminde, salıncak eyaletlerden Georgia'da, Cumhuriyetçi aday Donald Trump galip geldi.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Georgia'da seçim sonuçları belli oldu.
Cumhuriyetçi aday Trump, Georgia'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 16 delegesini kendi hanesine yazdırdı.
HARRİS KONUŞMA YAPMAYACAK
Başkan Yardımcısı Kamala Harris gece boyunca kamuoyuna hitap etmeyi planlamadığını bildirdi.
SENATO CUMHURİYETÇİLERDE
NYT: TRUMP YÜZDE 93 KAZANDI
ABD'de sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ederken, ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan New York Times, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazanma şansının yüzde 93 olduğunu açıkladı.
SENATO VE TEMSİLCİLER MECLİSİNDE SON DURUM
ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek.
Associated Press'in (AP) paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, şu ana dek Temsilciler Meclisinde 160 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 107 sandalye kazandı.
Halen 167 sandalyenin sahibini bulması beklenen yarışta, ilerleyen saatlerde Temsilciler Meclisinde hangi partinin 218 vekile ulaşarak çoğunluğu sağlayacağı merakla bekleniyor.
WEST VİRGİNA'DA SENATÖRLÜK KOLTUĞU CUMHURİYETÇİLERDE
Öte yandan Senato yarışında da iki parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, West Virginia'daki seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Jim Justice, Demokrat rakibinden senatörlüğü alarak partisine yeni bir Senato sandalyesi kazandırdı.
Halen oy sayım işlemlerinin devam ettiği Senato seçimlerinde Cumhuriyetçiler şu ana dek toplamda 48 sandalyeye ulaşırken, Demokratlar ise 37 sandalyeye sahip durumda.
SANDERS SENATO YARIŞINI RAHAT KAZANDI
Kongre yarışında ismi öne çıkan Vermont eyaletinden bağımsız aday Bernie Sanders yarışı rahat kazandı. ABD Senatosunda İsrail karşıtı tutumuyla bilinen ABD'nin İsrail'e silah göndermesini durdurmaya yönelik birçok tasarı sunan Sanders, 4. kez Senato yarışını kazandı.
Connecticut eyaletinden yarışa giren Demokrat Chris Murphy ile Massachusetts eyaletinde de Demokrat Elizabeth Warren bir kez daha senatörlük yarışını kazandı.
Florida'da Cumhuriyetçi senatör Rick Scott, Maryland'da ise Demokrat aday Angela Alsobrooks ipi göğüslerken, sonuçların geldiği eyaletlerdeki oy sayım işlemleri devam ediyor.
Sonuçlar, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyecek.
CUMHURİYETÇİLER SENATODA ÇOĞUNLUĞU KAZANABİLİR
51 Demokrat senatöre karşı 49 Cumhuriyetçi senatörün görev yaptığı Senatoda Cumhuriyetçilerin en az bir sandalyeyi kendi lehlerine çevirerek Senatoda çoğunluğu kazanabileceği öngörülüyor.
Kongre seçimleri, özellikle Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında ciddi kutuplaşma yaşayan Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip.
Zira Kongrenin hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.
TEMSİLCİLER MECLİSİ
Toplam 435 temsilcinin bulunduğu Temsilciler Meclisinde, her eyalet nüfusuna oranla temsil ediliyor. Kalabalık nüfusa sahip eyaletler daha fazla temsilciye, düşük nüfuslu eyaletler ise en az 1 olmak üzere daha az temsilciye sahip oluyor.
SENATO
Seçilenlerin 6 yıllığına görev başına geldiği Senatoda toplam 100 kişi görev yaparken, 50 eyaletin her birinin 2 senatörü bulunuyor. Bu seçimde, Senatodaki 34 sandalyede kimlerin oturacağı belirlenecek.
SANDIKLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ KAPANDI
ABD'de 2024 başkanlık seçiminde en fazla delegeye sahip California eyaletinde de sandıkların kapanmasıyla, ülkenin büyük bölümünde oy verme işlemleri tamamlandı.
Ülkenin en büyük nüfusuna ve delege sayısına sahip California da dahil ABD'nin en batısındaki eyaletlerde de sandıklar kapandı.
BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI
Henüz boylam olarak ülkenin daha batısında yer alan Alaska ve Hawaii'de oy verme işlemleri devam ederken, yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip California'da sandıkların kapanmasıyla, ülkedeki oy kullanma işlemleri büyük ölçüde tamamlanmış oldu.
Meksika'yla sınır olan California, çok fazla göçmen nüfus barındırması ve Demokrat kimliğiyle tanınıyor.
Nüfusunun yoğunluğu gereği 54 delegeye sahip California'da 22,8 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.
ALASKA'DA TRUMP HAWAİİ'DE HARRİS
Henüz oy verme işlemleri devam eden Alaska'daki 3 delegeyi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın, Hawaii'deki 4 delegeyi ise Demokrat Kamala Harris'in kazanması bekleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden, 2020 başkanlık seçiminde California'da yüzde 63,5 oyla galip gelmiş ve 55 delegeyi hanesine yazdırmıştı.
Trump ise California'da yüzde 34,3 oy alabilmişti.
KUZEY CAROLİNA'DA TRUMP ÖNDE
ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde salıncak eyaletlerden North Carolina'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı. Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden North Carolina'da seçim sonuçları belli oldu.
Cumhuriyetçi Trump, 16 delegesi bulunan North Carolina'daki yarışı kazandı.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
North Carolina'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Biden'dan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 48,59'a karşılık yüzde 49,93 ile önde bitirmişti.
TRUMP'TAN DELEGEDE EZİCİ ÜSTÜNLÜK
ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'inde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 214, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 179 delege elde etti.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinde sonuçlar belli oldu.
TRUMP 214 DELEGEDE SEÇİMİ ALDI GÖTÜRDÜ
Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa ve Idaho eyaletlerinde 214 delege kazandı.
HARRİS 179 DELEGEDE KALDI
Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, California, Washington eyaletleri ve Washington D.C. bölgesinden 179 delegeyi hanesine yazdırdı.
Harris'in kazandığı ülkenin en büyük eyaletlerinden California'nın 54 delegesi bulunuyor.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
EN KRİTİK EYALET PENSİLVANYA'DA TRUMP ÖNDE
ABD seçimlerinde sabah 06.00 itibarıyla seçim haritası yeniden güncellendi. Kritik eyaletlerden Pensilvanya'da seçimi önde götüren isim Trump oldu. Trump'ın Pensilvanya'daki oyu yüzde 50.7, Harris'in ise yüzde 48.4 olarak kaydedildi.
Buna göre Donald Trump ile Kamala Harris arasında kıya sıya bir yarış izlenirken, Trump'ın önde olduğu diğer eyaletler şöyle;
Batı Virgina, Tennessee, Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama, Arkansas, Louisiana, Kuzey Dakota, Wyoming, Nebraska, Güney Dakota, Ohio, Teksas.
Harris’in kazandığı eyaletler:
Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York.
ABD'de 50 eyaletin 27’sinde son durum:
Trump: 188 delege
Harris: 99 delege
En az 270 delegeye ulaşan aday, seçim zaferini ilan edecek.
14 EYALETTE SONUÇLAR AÇIKLANDI!
ABD başkanlık seçimlerinde 50 eyaletin 9'unda 95 delege kazanan Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, yarışı önde götürüyor.
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.
West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.
Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.
ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
TRUMP 6 EYALETTE KAZANDI
TRUMP 95 DELEGE İLE ÖNDE
GÜNEY CARALONİA'DA TRUMP KAZANDI
DELEGE ÜSTÜNLÜĞÜ TRUMP'TA
Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı.
Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan aday başkanlık seçimini kazanıyor.
TRUMP’IN KAZANDIĞI EYALETLER: INDİANA, KENTUCKY
Başkanlık için adaylardan birinin en az 270 rakamına ulaşması gerekiyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 50 eyaletin 2’sinde Trump galip gelirken, Harris 1 eyalette kazandı.
Trump’ın kazandığı eyaletler: Indiana, Kentucky
Harris’in kazandığı eyaletler: Vermont
KENTUCKY "TRUMP" VERMONT "HARRIS" DEDİ
ABD KONGRE BİNASINDA KIRMIZI ALARM
MİLWAUKEE'DE 30 BİN OY "TEDBİREN" YENİDEN SAYILACAK
Milwaukee şehir sözcüsü Jeff Fleming, yaptığı açıklamada, posta yoluyla kullanılan oylardan bir bölümünün yeniden sayılacağını duyurdu.
Fleming, açıklamasında, yaklaşık 30 bin oyun, oyları sayan makinelerde yaşanan sorundan dolayı "tedbiren" yeniden sayılacağını belirtti.
Söz konusu makinelerin kapaklarının tam olarak kapanmadığının fark edilmesi üzerine bu kararı aldıklarını kaydeden Fleming, seçim güvenliği konusunda herhangi bir şüpheye mahal bırakmamak adına ilgili oyları yeniden sayacaklarını söyledi.
İLK SANDIK OYLARI SAYILIYOR! 2 EYALETTE TRUMP ÖNDE
Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Indıana ve Kentucky'den gelen ilk sonuçlara göre Trump önde. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Indiana eyaletinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump yüzde 70,73 ile önde giderken, Demokrat parti adayı Kamala Harris yüzde 27,6 oy aldı. Oyların yaklaşık yüzde 1'i sayıldı. Kentucky'de ise Trump yüzde 63,4 ile önde giderken Harris yüzde 35,5 oranında oy aldı.
NORTH CAROLİNA'DA DA OY VERME SÜRESİ UZATILDI
North Carolina Seçim Kurulu, teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak oy kullanılamayan iki bölgedeki oylama süresini yarım saat uzatma kararı aldı.
Eyalet seçim kurulu sözcüsü Patrick Gannon, Wilson County'deki bir oy verme alanında, 'yazıcı sorunları' nedeniyle seçmenlerin yaklaşık bir saat kadar oy kullanamadığını belirtti.
"PENSİLVANYA'DA BÜYÜK SAHTEKARLIK YAPILIYOR"
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.
İŞTE İLK SANDIK ÇIKIŞ ANKET SONUÇLARI
İşte ilk sandık çıkış anket sonuçları....
Ekonomi: Trump'a güven yüzde 51, Harris'e güven yüzde 47
Nevada anket sonucu: Trump yüzde 47, Harris yüzde 44
"TRUMP KAZANIRSA SALDIRI OLUR" DEDİ TUTUKLANDI!
ABD'de başkanlık seçimleri için oy kullanma işlemleri devam ederken bazı eyaletlerden şiddet içerikli haber geliyor. Michigan eyaletinde 25 yaşındaki Isaac Sissel, Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayı Donald Trump'ın seçimi kazanması halinde şiddet içeren bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditte bulunması üzerine tutuklandı.
Savcıların açıklamasına göre, Isaac Sissel, Batı Virginia'daki FBI Ulusal Tehdit Operasyonları Merkezi'ne gönderdiği kağıda, "Trump'ın seçimleri kazanması halinde muhafazakar Hristiyan pisliğine karşı bir saldırı gerçekleştireceğim" yazdı.
"FBI'IN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY YOK"
Elinde çalıntı bir AR-15 tarzı tüfek olduğunu belirten Sissel, "Adını vermeyi reddettiğim bir hedef var, böylece planlarımdan kurtulmaya devam edebilirim. Belirli bir kurban ya da silahı sakladığım yeri bulma becerisi olmadan, ben saldırıyı tamamlayana kadar FBI'ın yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı. Sissel, bugün federal mahkemeye çıkarılacak.
FLORİDA'DA SEÇİM HEYECANI!
Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi.
New York Times (NYT) gazetesinin Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirecek.
Trump'ın, seçim gecesi Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde özel davetlilerin katılacağı bir "parti" düzenleyeceği ve seçim sonuçlarını buradan izleyeceği bildirilmişti.
Öte yandan, Demokrat aday Kamala Harris'in ise seçim gecesini, başkent Washington'daki Howard Üniversitesi'nde takip etmesi bekleniyor.
"RUSYA BOMBA İHBARI YAPTI"
FBI'dan seçimlere ilişkin yapılan açıklamada, "Rusya seçim merkezlerini arayıp sahte bomba ihbarı yapıyor seçime müdahale ediyor." denildi.
HARRIS'TEN İLK AÇIKLAMA! "SANDIK BAŞINA GİDİN" ÇAĞRISI YAPTI
ABD’de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletinde bağlı Atalanta şehrinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor” dedi.
DEMOKRAT ADAYDAN SANDIK ÇAĞRISI
Georgia'da sandıkların yerel saatle 19.00'da kapanacağını belirten Harris, “Önümdeki göreve o kadar odaklandım ki, politikalar çerçevesinde sadece insanların ihtiyaçlarına cevap verdiğimden emin olacağım” ifadelerini kullandı.
Harris, ABD’lileri sandık başına gitmeye çağıran Harris, "Herkesi demokrasimizde halkın karar vereceğini ve oyunuzun sizin gücünüz olduğunu hatırlamaya çağırıyorum” diye konuştu.
FBI YALANLADI: TERÖR TEHDİDİ UYARISI DOĞRU DEĞİL
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.
FBI'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. FBI adına sahte bir videonun dolaşıma sokulduğu aktarılan açıklamada, videoda FBI'ın ABD vatandaşlarına oy verme merkezlerindeki yüksek terör tehdidi nedeniyle oylarını uzaktan kullanmalarını önerdiğinin ileri sürüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, "Bu video gerçek değildir ve mevcut tehdit durumu veya oy kullanma yerlerindeki güvenliği doğru şekilde yansıtmamaktadır." denildi.
"VİDEO İÇERİĞİ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR"
Diğer bir videoda ise bazı eyaletlerde hapishane yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ettiği ve bir siyasi parti ile işbirliği yaptığının iddia edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu video da sahtedir ve içeriği gerçekleri yansıtmamaktadır." uyarısı yapıldı. Açıklamada, FBI'ın seçime yönelik tehditlere yanıt vermek için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığı aktarıldı.
"FBI tehdit değerlendirmeleri ve faaliyetleri hakkında yanlış içerik yayarak halkı yanıltma girişimlerinin, demokratik sürecimizi baltalamayı ve seçim sistemine olan güveni zayıflatmayı amaçladığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm vatandaşlara güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.
"SEÇİM GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYECEK OLAY YOK"
Öte yandan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Kıdemli Danışmanı Cait Conley de gazetecilere, hava durumu ve başka nedenlerle "geçici altyapı aksamaları" olduğunu bildirdi. Conley, "Ulusal düzeyde seçim altyapısının güvenliğini etkileyecek bir olay gerçekleşmedi." bilgisini verdi.
GEORGİA EYALETİNDEKİ OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI
Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti. Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti. Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.
TRUMP SANDIK BAŞINDA KONUŞTU
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, oy vermek için sandık başında. Açıklamalarda bulunan Trump, "Özgüvenim yerinde kazanacağız. Bazı eyaletlerde çok öndeyim." dedi.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA! "MUAZZAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ"
ABD'de halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek.
Trump, oy verme işlemi devam ederken yayınladığı mesajında, " Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.
SANDIKTAN İLK SONUÇLAR GELDİ
2024 ABD başkanlık seçimlerinin ilk sonucu açıklandı. Altı kişinin yaşadığı küçük bir kasabadan yapılan oylamada Kamala Harris ile Donald Trump üçer oy aldı.
İşin dikkat çeken kısmı ise köydeki 4 seçmenin Trump'In partisine kayıtlı olması. Köydeki geleneksel oy kullanma ile sandıklar en erken burada acılıyor ve bu nedenle gazeteciler yıllardır seçimlerde erken saatlerde bu noktaya gelerek sonuçları takip ediyor.
51 BAŞSAVCIDAN "BARIŞÇIL GÖREV" ÇAĞRISI
ABD'de, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar sandığa giderken, Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.
NAAG'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Salı günü yapılacak seçimlerin sonucundan bağımsız olarak, Amerikalıların barışçıl şekilde tepki vereceğini umuyor ve sonuçlarla bağlantılı her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Barışçıl bir görev devri, hukuk devletinin en temel göstergesidir ve ulusumuzun istikrarının kalbinde yer alan bir gelenektir." ifadelerine yer verildi.
"YASA DIŞI EYLEMLERE KARŞI YETKİMİZİ KULLANACAĞIZ"
Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.
Açıklamada, şiddetin demokratik süreçte yeri olmadığının altı çizilerek, "Bu süreci tehdit eden her türlü yasa dışı eyleme karşı yasaları uygulama yetkimizi kullanacağız." vurgusu yapıldı.
BIDEN SEÇİMLERİ NASIL TAKİP EDECEK?
CNN International'ın haberine göre Başkan Biden, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da eşi Jill Biden ile takif edecek. Biden'ın yanında kıdemli Beyaz Saray ekibi de olacak.
O KASABADA SONUÇLAR BELLİ OLDU
ABD’denin, New Hampshire’daki altı nüfuslu küçük kasabasında seçim sonuçları belli oldu. Salı sabahı saat 00.10'da Dixville Notch'taki yetkililer, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokratların gözdesi Kamala Harris arasında oyların eşit olarak bölündüğünü duyurdu.
Sadece altı seçmenin bulunduğu kasabada Trump ve Harris üçer oy alarak eşitlik elde etti.
ABD'DE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
ABD'de Donald Trump ile Kamala Harris arasında geçecek seçimlerde oy verme işlemleri başladı.
SEÇİM KAMPANYASI SONLANDI: TRUMP MICHIGAN'DA HARRIS İSE PHILADELPHIA'DA
ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçim kampanyasını Michigan eyaletinde, Demokrat aday Kamala Harris ise Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde noktaladı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'de başkan adayları Trump ve Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.
Trump, 2016 ve 2020'de yaptığı gibi son mitingi için Michigan'a gitti.
Mitingde, seçim vaatlerini bir kere daha dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme ve Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi. Seçimden "hile yapılamayacak kadar büyük bir zaferle" ayrılacağını söyleyen Trump, "5 Kasım, Amerikan tarihinin en büyük günü olacak." dedi.
HARRIS, SANDIK BAŞINA ÇAĞIRDI
Öte yandan Pensilvanya'daki Harris, seçmeni sandık başına gitmeye davet etti.
Harris, "Pensilvanya'da herkesin oy kullanmasına ihtiyacımız var, bu seçimin sonucunu siz belirleyeceksiniz, Pensilvanya." ifadelerini kullandı. Demokrat aday, Philadelphia'dan kendisine oy vermeyi planlayan ve ilk kez oy kullanacak bazı seçmenlerle de sohbet etti.
ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.
İLK BELİRLEMERE GÖRE TABLO TRUMP'TAN YANA
ABD'de seçimler tüm heyecanıyla devam ederken Barack Obama'nın eski kampanya yöneticisi Jim Messina'dan Trump'ın yüzünü güldürecek bir açıklama geldi. Messina, erken kullanılan oylara göre seçimde Cumhuriyetçilerin avantajlı olduğunu belirterek "Erken kullanılan oylar, Harris için korkutucu." dedi.
2024 Başkanlık seçimlerinde geçmişte olduğundan daha yüksek oranda erken oy kullanılıyor. Erken kullanılan oy sayısı 78 milyonu geçti.
TRUMP'TAN MEKSİKA'YA EK VERGİ TEHDİDİ
ABD'de başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Meksika'nın düzensiz göçmenlerin ABD'ye girmesini engelleyememesi halinde komşu ülkeye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını bildirdi.
Bugün yapılacak seçimlerin arifesinde North Carolina eyaletinde yaptığı kampanya mitinginde konuşan Trump, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından Meksika'ya tehditler yağdırdı.
Trump, Meksika'dan ABD'ye düzensiz göçün önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Yapacağım ilk çağrılardan biri Meksika'ya olacak; sınırlarımızdan insanların girmesine izin vermeyi bırakın." dedi.
Komşu ülkeye dair sert ithamlarda bulunan Trump, "Meksika tarafından işgal ediliyoruz. Ülkemize gelen bu suçlu ve uyuşturucu saldırısını durdurmazlarsa, ABD'ye gönderdikleri her şeye derhal yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetçi aday, başkan seçilmesi halinde gümrük vergisi planının "yüzde yüz işe yarama şansı" olduğunu söyleyerek, "Bu işe yaramazsa, 50 yapacağım ve o da olmazsa 75 yapacağım. Sert çocuklar için ise 100 yapacağım." şeklinde konuştu.
Pek çok ekonomist, Trump'ın tehditlerle açıkladığı tarifelerin ters etki yaratacağını düşünüyor. Trump, 2016'daki başkanlık yarışında, ABD-Meksika sınırına duvar inşa edeceğini ve bunun bedelini Meksika'ya ödeteceğini taahhüt etmişti ancak sözlerini yerine getirmemişti.
TRUMP MICHIGAN'DA REKOR SAYIDA MÜSLÜMAN'IN DESTEĞİNİ ALDIĞINI İDDİA ETTİ
ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde rekor sayıda Müslüman ve Arap seçmenin desteğini aldığını ileri sürdü.
Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.
ABD siyasi tarihindeki "en büyük ve geniş koalisyonu" oluşturduklarını öne süren Trump, "Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıdaki Arap ve Müslüman seçmen de dahil." ifadesini kullandı.
Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin "Harris ve kabinesinin Orta Doğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu" ileri sürerek, kendisine destek istedi.
Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor. ABD'deki salıncak eyaletlerden biri olan Michigan'da açık kaynaklara göre 250 bine yakın Arap Amerikalı ve Müslüman yaşıyor.
SEÇİM İÇİN ÜST DÜZEY GÜVENLİK ÖNLEMİ
ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı. Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.
Ülkede, caddelere ilave polis ekipleri sevk edilirken insansız hava araçlarıyla da denetimler sıkılaştırıldı. Washington ve Nevada eyaletlerinde ise herhangi bir karışıklık olasılığına karşı ulusal muhafızların hazır bekletildiği açıklandı. Oy kullanma kabinlerine "panik butonları" yerleştirilerek sandık güvenliği üst seviyeye taşındı.
SEÇİM KAMPANYALARININ SON GÜNÜ
ABD'de başkanlık yarışının son gününü seçimlerin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde geçiren Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris, kararsız seçmenleri ikna etmek için son kozlarını oynadı.
ABD'de 5 Kasım Salı günü yapılacak 60. başkanlık seçimleri için nefesler tutulurken, Trump ile Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.
Demokrat Harris, seçimin en kritik eyaletlerinden Pennsylvania'da 5 ayrı seçim mitingi düzenlerken, Trump ise aynı gün içinde hem Pennsylvania'da, hem North Carolina'da hem de Michigan'daki seçim etkinliklerine katıldı.
Her iki aday için de olmazsa olmaz eyaletlerin başında gelen Pennsylvania'da son günlerde art arda çeşitli bölgelerde mitingler düzenleyen iki rakip, bu eyaletin 19 delegesini mutlak olarak kazanmak istiyor.
538 delegenin bulunduğu seçim sisteminde 270 delegeye ulaşan adayın yarışı kazanacağı ABD başkanlık seçimlerinde 7 çekişmeli eyalet, yarışın kaderini belirleyecek.
Bu seçimlerde salıncak eyaletler durumunda olan Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada, North Carolina, Michigan ve Wisconsin, ülkenin bir sonraki başkanının kim olacağının belirlenmesinde en büyük rolü oynayacak.
Öte yandan ABD medyasına yansıyan haberlere göre Harris, seçim gecesi sonuçları Washington DC'de bulunan Howard Üniversitesi kampüsünde takip edecek; Trump ise Florida'da West Palm Beach'te seçim gecesini geçirecek.
ULUSAL MUHAFIZ BİRLİKLERİ DEVREDE
ABD’de seçim öncesinde Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçirildi. Washington eyaletinde, Oregon ve Nevada'da önlem amaçlı birlikler 7 Kasım'a kadar hazırolda bekleyecek.
Ulusal Muhafız Birliklerinin Oregon ve Washington eyaletlerindeki oy sandıklarının imha edilmesinin ardından harekete geçirildiği bildirildi.
Yetkililer geçtiğimiz hafta yangını çıkarmakla suçlanan şahsın deneyimli bir metal işçisi olduğunu ve yeni saldırılar planlanıyor olabileceğini söyledi.
ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Pensilvanya Eyalet Sekreteri Al Schmidt, pazartesi günü yaptığı açıklamada, kritik öneme sahip eyalette tüm geçerli oyların sayılmasının biraz zaman alabileceğini belirtti.
Schmidt, Dışişleri Bakanlığı'nın "diğer projeksiyonlar ne zaman açıklanırsa açıklansın, seçim gecesinde hiçbir zaman kesin, resmi sonuçlara sahip olmadığını" söyledi ve kesin sonuçların birkaç gün içinde açıklanacağını vurguladı.
DEZENFORMASYON KRİZİ
ABD siber yetkilisi Başkanı Jen Easterly, 2024 ABD seçim döneminde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir dezenformasyona maruz kaldıklarını söyledi.
Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı Başkanı Jen Easterly, seçim gününden bir gün önce tehdit ortamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikan halkının maruz kaldığı ve kalmaya devam ettiği bir dezenformasyon hortumu var" dedi.
BM'DEN ABD SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimiyle ilgili "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." dedi.
BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'de yarın düzenlenecek seçimlerin ne kadar önemli olduğunun sorulması üzerinde Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin daha önce de belirtmiş olduğu üzere, bu yıl dünya nüfusunun yarısının seçimlere gittiğini ve bunun tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.
Dujarric, "ABD başkanını belirleyecek seçimlerin önemli olduğu çok açık, bu seçimlerin küresel etkileri var." değerlendirmesinde bulundu.
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
IOWA'DA BÜYÜK SÜRPRİZ
Wall Street Journal, sürpriz eyaletin ise Iowa olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan Harris için zaferin Wisconsin, Michigan ve Pensilvanya’dan geçtiği belirtiliyor.
Trump ise Harris'in yolunu daraltmak için Sunbelt eyaletlerini elinde tutmak istiyor. Anketler dalgalansa da Kuzey Karolina son haftalarda Georgia'dan daha rekabetçi görünüyor. Trump 2020'de ilkini kazanmış olsa da ikincisini kazanamadı. Ve Helene Kasırgası'nın ardından eyaletin hâlâ sarsılan batı kesiminde seçime katılımı tahmin etmek zorlaştı.
İKİ BÖLGE ADETA SAVAŞ ALANI
ABD’nin kaderini 7 salıncak eyaletin belirleyeceği biliniyor. 7 salıncak eyalet, geçtiğimiz sene düzenlenen ön seçimlerden bu yana adeta "savaş alanı" haline geldi. Öte yandan iki eyalet ise çok daha büyük ilgi görüyor. ABD gazetesi Wall Street Journal ise bunun sebebinin "Kamala Harris için Pensilvanya ve Donald Trump için ise Kuzey Karolina’nın diğer eyaletlerden daha kritik olması" olduğunu belirtiyor.
Wall Street Journal’a göre Trump'ın cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Kuzey Karolina’da olmasının sebebi de bu eyaletin önemini gözler önüne seriyor. Öte yandan Harris’in Pittsburgh'daki bir mitingden sonra Philadelphia'da geç saatlerde bir etkinlikle seçim arifesini tamamlamasının nedeni de aynı.
Her aday da rakibini mutlaka kazanması gereken eyaletten uzak tutmak istiyor. Bu yüzden Trump bugün Pensilvanya'da da kampanya yürüttü ve Harris hafta sonu Kuzey Karolina'ya gitti.
SALINCAK EYALETLERDE AVANTAJ TRUMP'TA
Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.
Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor. Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.
Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.
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