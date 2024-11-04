CANLI | ABD'nin yeni başkanı Donald Trump! 270 delegeyi geçti | Harris'ten ilk açıklama

16:35 06 Kasım 2024

ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'un kazanması Avrupa basında geniş yer bulurken ABD için olduğu kadar yaşlı kıta için de yeni bir dönemin başladığı vurgusu öne çıkarıldı.

ALMANYA

Alman Welt gazetesi "Proje 2025 - Dünya için artık yeni bir dönem başlıyor" başlığıyla yayımladığı haberde, "Seçim kampanyası sırasında Donald Trump öncelikle ekonomi ve göçe odaklandı. Büyük duyurularının arkasında şimdiden somut önlemler ortaya çıkıyor. Onun politikaları yalnızca ABD'deki siyasi düzeni büyük ölçüde değiştirmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın etkili gazetelerinden Zeit, "ABD başkanlık seçimini Donald Trump kazandı" başlığıyla duyurduğu haberde, "Donald Trump ABD için 'altın çağ' vadediyor. Ayrıca üçüncü büyük hareketli eyalet olan Pensilvanya'da da kazandı. Harris'in seçim partisi iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

İNGİLTERE

İngiliz BBC yayın kuruluşu, Donald Trump'ın Florida'da partisini destekleyen coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada, ABD seçimlerinde zaferini ilan ettiğini belirtti.

BBC haberinde, ABD'deki seçim sonuçlarının İngiliz hükümeti için ise "daha karmaşık bir sonucu temsil edeceği" yorumunda bulundu. Bunun nedeninin, "Trump'ın öngörülemezliği" olduğu belirtilen haberde, halihazırda Londra dahil dünyanın dört bir yanındaki dışişleri bakanlıklarında, bu senaryo için varsayımsal planların yapıldığına işaret edildi.



Ancak, bu hazırlıkların bir yere kadar işe yarayabileceği kaydedilen haberde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Trump'ın karakter uyumu açısından farklı olduklarına dikkat çekildi.



The Independent gazetesi de seçim sonuçları sonrası sevinçli olan Trump'ın, kritik eyaletleri kazanmasının ardından zaferini ilan ettiğini duyurdu.



Gazetenin haberinde, Trump'ın, seçim günü sandıklar kapandıktan saatler sonra 3 önemli eyaleti kazanarak Kamala Harris'i yenilgiye mahkum etmesinin ardından Beyaz Saray'da ikinci dönemini garantilemesine kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

FRANSA

Fransız gazetesi Le Monde, Trump'ın resmi sonuçları beklemeden zaferini ilan ettiğini yazdı. Trump'un ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ülkede "sağa dönüşün büyüklüğü" açışından "beklenmedik bir durum" olduğu ve bu dönüşün ABD'nin "geleneksel müttefikleri için endişe verici" olduğu yorumu yapıldı. Haberde, "Trump'un zaferinin" demokrat kanatta yıkıma neden olduğuna işaret edildi.



Fransız kanalı BFMTV ise, ABD seçim sonuçlarının Elysee Sarayı'nda nasıl takip edildiği ve Fransız yönetiminin Trump'ın seçilmesine tepkilerine ele aldığı haberde, 2017-2020 yıllarında birlikte çalışmalarına rağmen Trump ve Macron arasındaki ilişkilerin son yıllarda kötüleştiğini gündeme getirdi.



ABD seçimlerinin Elysee kanadı tarafından büyük bir dikkatle takip edildiği ve Macron'un seçim zaferini ilan eden Trump'ı ilk tebrik eden liderlerden biri olduğu kaydedildi.



Trump ve Macron arasındaki siyasi gerginlik konularından birinin dış ticaret vergileri ile ilgi olduğu aktarılan haberde, Macron'un nisan ayında Sorbonne Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'yi "artık ticaret kurallarına saygı göstermemekle" suçladığı ve Avrupa ülkelerini bu durum karşısında "daha az naif" olmaya çağırdığı, buna karşılık Trump'ın ise Avrupa ile ticaret konusunda gümrük vergilerini artırma sözü verdiği ele alındı. İki lider arasındaki ilişkinin özellikle 2021 Kongre baskını sonrası daha da kötüleştiği ve Trump'ın yer yer alaycı şekilde Macron'un taklidini yaptığı konuşmalarda bulunduğu ifade edildi.

BELÇİKA

Hem ulusal basını hem de Brüksel merkezli uluslararası medya kuruluşları, ABD seçimlerine dair her gelişmeyi anlık duyurdu. Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan gazetesi Le Soir, Donald Trump'ın salıncak eyaletlerde yarışı göğüslediğini ve zaferini "tarih yazdık" sözleriyle duyurduğunu aktardı.



Flaman dilinde önde gelen gazete De Morgen de Trump ve yakın müttefiklerinin, Beyaz Saray'a döndüğünde uzun zamandır radikal reformlar hazırladıklarını belirterek bunları sıraladı.



Politico haber sitesi, Trump yönetiminin Avrupa için anlamına odaklandığı yazılarda, Enerjiden ticarete, finanstan savunmaya, Trump'ın ikinci başkanlığının AB politika üzerindeki etkilerine yer verdi. ABD'ye giren her bir Avrupa menşeli mal gümrük vergisi koyma sözünden Ukrayna'daki savaşı bitirme taahhüdüne AB'nin Joe Biden yönetimiyle kurduğu dengelerin değişeceği kaydedildi.



Euronews haber sitesi de endişeli bekleyişleri son bulan Avrupa liderlerin, Trump'ı birbiri ardına tebrik ettiğini ve şimdi ise AB'nin Trump ile profesyonel bir ilişki sürdürmek için çaba göstermesi gerektiğini yazdı.

AVUSTURYA

Avusturya'nın kamu yayıncı kuruluşu ORF, ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın seçim zaferini "Trump ABD seçimlerini kazandı" başlığı ile okuyucularına duyurdu. ORF'in haberinde, ABD'deki bütün basının Trump'ın seçimi kazandığını duyurduğuna işaret edilirken, Trump'ın seçim sonucuna ilişkin yaptığı konuşmada, siyasi bir zafer elde ettiğini ve Temsilciler Meclisi'ne Cumhuriyetçilerin tarihi düzeyde yüksek temsilci sokmayı başardığını söylediği aktarıldı.



Ülkenin önde gelen gazetelerinden Der Standard da haberini, "Donald Trump, ABD'nin 47'inci Başkanı olduğu" başlığı ile okuyucularına duyurdu.



Haberde, Cumhuriyetçilerin Kamala Harris'e karşı kazandığı zaferi kutladığı ve Beyaz Saraya geri döndükleri ifade edildi. Ayrıca Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu da kaybettiğine işaret edildi. Trump'ın "mutlak güce ulaştığı" yorumunda bulunulan haberde, seçimin en çok kazananının Elon Musk mı olduğu sorusu yöneltildi.



YUNANİSTAN

Yunanistan'da yayım yapan To Vima Gazetesi, Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesini "Alabora Mevsimi" başlığıyla verdi.

Sonucun sürpriz olmadığını savunan gazete, Trump'ın gündemindeki tüm politikaları uygulama fırsatına sahip olacağını ileri sürdü. Gazete, "Bir önceki dönemden her şekilde daha farklı olacağı kesin olan yeni bir siyasi dönem başlıyor." yorumunda bulundu.



Yorumda, Trump'ın tüm seçim vaatlerini gerçekleştirmesi halinde çoğu alanda dengelerin tamamen altüst olacağı ifade edildi. EFSYN gazetesi ise Trump'ın seçim zaferine ilişkin haberinde "Trump ABD'ye altın çağ sözü veriyor" başlığını kullanılırken Trump'ın seçim sonuçları açıklandıktan sonra yaptığı konuşmaya yer verildi. Haberde, Trump'ın "Amerika'yı tekrar büyük yapacağız" sözlerine dikkat çekildi.



Kathimerini gazetesi seçim sonucuna ilişkin haberinin başlığında "Amerika kaybolmayacak ancak gelecek 4 yıl zor olacak" ifadesine yer verdi. Haberinde ABD'li siyaset bilimi uzmanı Alan Makowski'nin görüşlerine yer veren gazete, Makowski'nin "Amerika tarihindeki en dikkat çekici siyasi görüş" değerlendirmesine vurgu yaptı.