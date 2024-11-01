01 Kasım 2024, Cuma
Haberler Gündem Haberleri

PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 22:03 Güncelleme: 01.11.2024 22:09
ABONE OL
PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı

Verdiği sokka röportajında terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen ve mahkemeye çıkarılan provokatör Ali Çeven tutukladı. DEM Partili olduğu öğrenilen Ali Çeven'in suç kaydı da bir hayli kabarık çıktı. Çeven'in PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair 20 "Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama" suçundan ise 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör "silahlı örgüt propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

PKK PROPAGANDASI YAPMIŞTI
Provokatör Ali Çeven, "Ya bizi olduğumuz gibi tanıyacaklar ya da onlardan olmadığımızı kabul etmiş olacaklar. İki seçenekleri var. Bize dayattıkları her şeyin adı Türk. Ya ben Türk değilim. Tüm Türk eksenli kavramları kaldırın, Anadolu yapın" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI
DEM Partili olduğu öğrenilen şahsın suç kaydı kabarık çıktı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair 20; "Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama" suçundan 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI
Bu sabah İstanbul'da evinde gözaltına alınan terörist provokatör Ali Çeven, "silahlı örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan provokatör Ali Çeven için tutuklama kararı alındı.

PKK elebaşlarından Türkiyeye alçak iftira!PKK elebaşlarından Türkiyeye alçak iftira!
Erzurumda terör örgütü operasyonu!Erzurumda terör örgütü operasyonu! ERZURUM'DA TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU!
MİTten Irakta nokta operasyon!MİTten Irakta nokta operasyon!

12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi!12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildi! 12 PKK'LI TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör