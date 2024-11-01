PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı

Sokak röportajında PKK propagandası yapan Ali Çeven isimli provokatör "silahlı örgüt propagandası yapma" suçundan tutuklandı.

PKK PROPAGANDASI YAPMIŞTI

Provokatör Ali Çeven, "Ya bizi olduğumuz gibi tanıyacaklar ya da onlardan olmadığımızı kabul etmiş olacaklar. İki seçenekleri var. Bize dayattıkları her şeyin adı Türk. Ya ben Türk değilim. Tüm Türk eksenli kavramları kaldırın, Anadolu yapın" ifadelerini kullanarak büyük tepki çekmişti.

SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI

DEM Partili olduğu öğrenilen şahsın suç kaydı kabarık çıktı. PKK/KCK terör örgütüne yönelik faaliyetlerde bulunduğuna dair 20; "Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağılama" suçundan 4 suç kaydının olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Bu sabah İstanbul'da evinde gözaltına alınan terörist provokatör Ali Çeven, "silahlı örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla İstanbul (Çağlayan) Adliyesi'nde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan provokatör Ali Çeven için tutuklama kararı alındı.