PKK elebaşlarından tasmalarını tutan İsrail'i aklama yarışı! Türkiye'ye alçak iftira! MİT gerçeği ortaya çıkardı...
PKK elebaşları tasmalarını taşıyan ABD ve İsrail'in avukatlığına soyunurken teröristbaşı Duran Kalkan, Haniye suikastinde Türkiye'nin parmağının olduğuna yönelik iftirasıyla siyonistleri aklamaya çalıştı. Bir diğer teröristbaşı Bese Hozat, MİT'e iftira atıp hem İsrail'e hem de güvenlik zaafiyeti sonucu Haniye'nin şehadetine yol açan İran'a alan açtı. Ancak bu iki iftira da MİT tarafından çökertilirken Haniye'ye yönelik İstanbul ve Doha'da daha önce planlanan suikastın önlendiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Terör örgütü PKK tasmasını ABD'ye taşıtırken İsrail'in taşeronluğunu yaptığını bir kez daha ortaya koydu. Kandil'deki elebaşları Haniye suikastı sonrası sıraya girip İsrail'in sözcülüğüne soyundu.
ALÇAK İFTİRA
Geride bıraktığımız günlerde teröristbaşı Duran Kalkan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili alçak bir iftira ortaya attı.
SİYONİSTLERİ AKLAMA ÇABASI! TÜRKİYE...
İsrail makamları ve MOSSAD'ın kalleş suikastı üstlenen açıklamalarını görmezden Kalkan, "Haniye'nin ölümünde Türkiye'nin parmağı var" iftirasını atarak siyonistleri aklamaya çalıştı.
Abbas kod Duran Kalkan'dan sonra sahneye elebaşı Bese Hozat çıktı.
Hozat, "Haniye'nin öldürülmesinde de MİT'in, Türkiye'nin rolü var" diyerek hem İsrail'e hem de güvenlik zaafiyeti sonucu Haniye'nin şehadetine yol açan İran'a alan açtı.
Teröristbaşı Kandil'deki ininden şu ifadeleri kullandı:
Geçen gün Abbas arkadaş da (Duran Kalkan) değerlendirdi, Haniye'nin öldürülmesini. Türkiye bu savaşı tabii çok istediği için, Haniye'nin öldürülmesinde de MİT'in, Türkiye'nin rolü var dedi, arkadaş. Evet, Türkiye bu savaşı çok istiyor. Gerçekten Haniye'nin öldürülmesini de buna vesile yapmak istedi, bu açıdan da çok ciddi çalıştı, halen de çalışıyor. Türkiye'nin de yararınadır bir İsrail ve İran savaşı. Bu anlamda MİT'in rolünün olduğu bir gerçek.
TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İSRAİL ÇAĞRISI
İsrail'in taşeronu PKK elebaşlarının iddialarının aksine Türkiye savaşın bölgeye yayılmaması için elinden geleni ardına koymuyor. Uluslararası kamuoyuna İsrail'e yönelik baskıların artması için çağrıda bulunuyor.
PKK'IN İFTİRASINI ÇÖKERTEN GERÇEK
Elebaşlarının "Haniye'nin ölümünde Türkiye'nin parmağı var" iftirasını ise MİT çökertti. Tahran'da şehit olan Haniye'ye yönelik İstanbul ve Doha'da daha önce planlanan iki ayrı suikastın MİT'in girişimleriyle önlendiği ortaya çıktı.
TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Hamas'tan bir yetkiliye dayandırılan söz konusu iddiayı doğruladı.
Milliyet'e konuşan Turan, "Haniye ülkemize ziyarete gelince üst düzey bir koruma sağlanmış ve kendisini hedef alan odakların hain emellerine ulaşması engellenmişti. Yabancı ülkelere giden misafirlerin korunması o ülkenin hem görevi hem de itibarıdır. MİT daima bu bilinçle faaliyetlerini yürütmektedir" dedi. Turan, "Haniye, Siyonist çetelerin ve onların yanında duran istihbarat örgütlerinin hedefindeydi. MİT'in zamanında ve yerinde müdahaleleriyle bu suikastlar önlendi" ifadelerini kullandı.
ASIL HEDEF TERÖRİSTAN!
Bu durumu daha iyi anlamak için PKK/YPG eliyle Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen 'Teröristan'a ve kirli plandaki İsrail parmağına dikkat çekmekte fayda var.
Orta Doğu'da yalnızlaşan ve meşruiyetini kaybeden terör devlet İsrail, kendisine uydu olacak terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bunun başında da PKK geliyor.
NETANYAHU: "KÜRDİSTAN KURULMALI"
Gazze kasabı Netanyahu 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunarak bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıktı. Mossad ajanları bölgede faaliyetler yürüttü.
Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.
"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.
Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.
ŞAM VE RUSYA ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ
Öte yandan Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Şam ve Moskova, Ankara ile aynı çizgiye geldi.
Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti. Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.
Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi. Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor.
Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.
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