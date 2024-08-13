PKK elebaşlarından tasmalarını tutan İsrail’i aklama yarışı! Türkiye’ye alçak iftira! MİT gerçeği ortaya çıkardı...





Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı.



"Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.



Şu sıralar Gazze'deki soykırım nedeniyle Türkiye'nin sert hamleleriyle karşı karşıya kalan İsrail, Suriye'nin kuzeyindeki sözde seçimlere destek vererek hem kendine 'uydu devlet' arayışına girdi hem de 'Arz-ı Mev'ud' emelleri doğrultusunda hareket etti.

ŞAM VE RUSYA ANKARA'NIN ÇİZGİSİNE GELDİ



Öte yandan Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme sürecinde Şam ve Moskova, Ankara ile aynı çizgiye geldi.



Yakınlaşma müzakerelerinde yer alan bir Rus diplomat, Suriye'nin kuzeyinde kümelenen ve 'teröristan' hayali kuran PKK/YPG'nin ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini teyit etti. Rus kaynaklar, ABD'nin Orta Doğu'da egemen bir güç olma niyetiyle tıpkı İsrail gibi kendisine bağlı bir oluşuma (teröristan) destek vereceğini ön gördüklerini söyledi.



Bilindiği üzere Türkiye, güney sınırlarında ve Suriye'nin kuzeyinde bir teröristan kurdurmamakta niyetli.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da "Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" diyerek açık açık harekat sinyali verdi. Ankara - Şam yakınlaşmasının ana odağı da 'Teröristan kurdurmamak' yönünde. Suriye rejimi ve Rusya, Türkiye gibi düşünüyor.

Bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.