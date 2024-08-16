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Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 17:20 Güncelleme: 16.08.2024 17:20
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Erzurum’da terör örgütü PKK/KCK üyesi firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK üyeliği ile farklı suçtan hakkında 5 yıl 40 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

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