Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayşe Berris Ekinci Irak Su Bakan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ile Irak Su Bakan Yardımcısı Hüseyin Abdulemir Bagga, Ankara'da "Su iş" birliği" için bir araya geldi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Irak Su Bakan Yardımcısı Hüseyin Abdulemir Bagga görüşme ankarada görüşme gerçekleştirdi.
Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Ekinci ve Bagga eş başkanlığındaki heyetler arasında su konusunda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik Ortak Daimi Komite'nin Üçüncü Toplantısı'nın Ankara'da gerçekleştirildiği bildirildi.