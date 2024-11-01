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Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da kritik temas

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.11.2024 15:13 Güncelleme: 01.11.2024 15:14
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Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da kritik temas

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. İkili arasındaki görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Başkan Erdoğan ile Şiya es-Sudani arasındaki görüşmede Dışişleri Bakanları da yer aldı (AA)Başkan Erdoğan ile Şiya es-Sudani arasındaki görüşmede Dışişleri Bakanları da yer aldı (AA)

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