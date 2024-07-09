CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’den akraba atamaları! Sülalesi belediyede koltuk sahibi oldu

OĞLUNU DANIŞMAN YAPTI

Sabah'ın haberine göre; Ahmet Özer'in inşaat mühendisi olan oğlu Serhan Özer Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Danışmanı olarak görevli. Belediye müdürlüklerinin birçoğunun WhatsApp gruplarında yer alan Serhan Özer, talimatlarının çoğunu bu gruplardan veriyor. Belediye başkanının avukat olan diğer oğlu Seraf Özer ise medya ve iletişimden sorumlu danışman. ABD'den transfer ettiği yakın köylüsü ve arkadaşı Cevdet Özister de Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler gibi teknik müdürlüklerden sorumlu Genel Koordinatör. Başkanın DEM partisi ile olan ilişkilerini koordine ediyor.

Yine yakın köylüsü ve özel avukatı Şevket Tuci'nin ise belediyenin personel şirketi ESPAŞ genel müdürü olarak atanması bekleniyor. Belediyede ciddi bir eş dost yapılanması kuran Özer, belediyenin hemen her birimine de hemşehrilerini yerleştiriyor. Katıldığı toplantılarda "Esenyurt demek Van demektir" cümlesini kullanan Özer, 1.5 milyonluk ilçede pozitif ayrımcılık yaparak özellikle Kars, Ardahan, Kastamonu ve Sivas gibi önemli nüfusa sahip seçmeni de yok sayıyor.