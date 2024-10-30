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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden gözaltına alındı? A Haber’de anlattı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden gözaltına alındı? A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 10:43
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada Özer’in 695 teröristle irtibat halinde olduğu belirtildi.
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