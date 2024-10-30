30 Ekim 2024, Çarşamba
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer neden gözaltına alındı? A Haber’de anlattı
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada Özer’in 695 teröristle irtibat halinde olduğu belirtildi.