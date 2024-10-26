Muhittinoğlu Süt Ürünleri ve Muksit Gıda yoğurt yerine bakın ne satmış!

Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

YENİ FİRMALAR İFŞA EDİLDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşaladığı Muhuttinoğlu kaymaklı yoğurdu

YOĞURT YERİNE BAKIN NE YEDİRMİŞLER

Son testlerde bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya, sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya, çiğ sütte yağ oranının düşürülmesi köfte yerine soya satılması, ballarda taklit ya da tağşiş, sade yağda inek sütü tespit edildi.

Muhittinoğlu Süt Ürünleri firmasının Muhuttinoğlu kaymaklı yoğurdunda ve Muksit Gıda'nın Burç Çevik yoğurdunda nişasta satıldığı ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşaladığı Muhuttinoğlu Süt Ürünleri firmasını ifşaladı

ÖNCELİKLERİ SAĞLIKMIŞ!

Bakanlığın yayınlamış olduğu listede ürününe hile karıştıran ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atan Muhittinoğlu Süt Ürünleri adlı firmanın logosunda "Bizim önceliğimiz sizin sağlığınız " yazısı dikkat çekti.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni hileli ürünleri açıkladı

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni hileli ürünleri açıkladı