Muhittinoğlu Süt Ürünleri ve Muksit Gıda yoğurt yerine bakın ne satmış!
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni firmaları da ekledi. Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde Muhittinoğlu Süt Ürünleri ve Muksit Gıda'nın yoğurda hile bulaştırdığı belirtildi. İki firmanın yoğurt yerine nişasta sattığı ortaya çıktı.
Gıdada hilenin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
YENİ FİRMALAR İFŞA EDİLDİ
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
YOĞURT YERİNE BAKIN NE YEDİRMİŞLER
Son testlerde bitkisel yağ ve zeytinyağı yerine boya, sumakta gıdada kullanılmaması gereken boya, çiğ sütte yağ oranının düşürülmesi köfte yerine soya satılması, ballarda taklit ya da tağşiş, sade yağda inek sütü tespit edildi.
Muhittinoğlu Süt Ürünleri firmasının Muhuttinoğlu kaymaklı yoğurdunda ve Muksit Gıda'nın Burç Çevik yoğurdunda nişasta satıldığı ortaya çıktı.
ÖNCELİKLERİ SAĞLIKMIŞ!
Bakanlığın yayınlamış olduğu listede ürününe hile karıştıran ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atan Muhittinoğlu Süt Ürünleri adlı firmanın logosunda "Bizim önceliğimiz sizin sağlığınız " yazısı dikkat çekti.
Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar
Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar