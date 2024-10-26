Gıdada sahtecilik skandalı devam ediyor: Yoğurt ve sumağa dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı, firmaları denetlemeye ve taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. Gerçekleştirilen denetimlerde, dana etine karıştırılmış tek tırnaklı et, zeytinyağı yerine ise sağlığa zararlı boya maddesi tespit edildi. Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesine bir yenisi daha eklendi. Gerçekleştirilen denetimlerde yoğurt yerine nişasta kullanıldığı açıklandı. İşte açıklanan o markalar…

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Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bakanlık tarafından yapılan testlerde sahtecilik vakalarının hızla arttığı belirtilirken, taklit ve tağşişe uğramış ürünlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Sumakta yasaklı boya maddesi kullanımı, sade koyun yağında inek sütü tespiti bulunması ve çiğ sütlerde yağ oranlarının düşürülmesi gibi vakalar tespit edilen hileler arasında yer aldı.

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar



Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar