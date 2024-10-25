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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe! 7'si daha öldürüldü

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 13:13
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya darbe! 7’si daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe-Kilit bölgesine yapılan operasyonlarda 7 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında, "Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." denildi.

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