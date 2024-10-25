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Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist Ramazan Aktaş öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2024 09:14 Güncelleme: 25.10.2024 09:24
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Kırmızı kategorideki PKK’lı terörist Ramazan Aktaş öldürüldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Aktaş'ın, Mardin’de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kırmızı kategoride aranan PKK/KCK mensubu 'Faraşin-Bedran' kod adlı Ramazan Aktaş, Mardin'in Artuklu ilçesinde etkisiz hale getirildi.

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