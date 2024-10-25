TUSAŞ şehitlerinin intikamı alınıyor! MİT 120 hedefi imha etti

Milli İstihbarat Teşkilatı, 23 Ekim 2024 tarihinde Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi (TUSAŞ)'a yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

Irak Gare'deki cephane deposu imha edildi (A HABER)



MİT tarafından, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi 120 stratejik nokta hedef alındı.

Suriye Derik'te terör hedefinin imha edilme anı (AHABER)



MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonlarına aralıksız devam edeceğini belirtti.

Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında (Ekran görüntüsü)

SADECE İNLERİ DEĞİL TESİSLERİ DE VURULUYOR

TUSAŞ'a gerçekleştirilen alçak saldırı sonrası MİT, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedefleri imha ederken Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başbuğ'un açıklamalarından derlenenler:

MİT bu TUSAŞ'a yapılan saldırıdan sonra hemen devreye girerek olayla ilgili çalışma yürüttü. Bu çalışmada da esas hedef şuydu; bu iki tane çapulcu nereden geldi? O süreci nerede geçirdi? Kimler bu saldırıya yardım ve yataklık etti? Bunun eğitimi talimatı nereden verildi? Bu bilgiler kıymetli. O soruşturmada elde edilen bazı bilgiler var. Hemen aynı saldırının olduğu gece bir anda MİT, sınır ötesi Suriye ve Irak'ta 32'ye yakın hedefi etkisiz hale getirdi.

Soruşturmada elde edilen bilgiler vardı ki Suriye'den geldiği, PKK'lı daha sonra ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere sıcağı sıcağına ilk operasyon gerçekleştirildi. Çok namlu roketatarlardan, havan, uçaksavarlar artı SİHA ve İHA'ların kullanıldığı resmen açıklandı.

Açıklamada benim dikkatimi çeken husus şu; Normalde sığınak, mağara, teröristlerin bulunduğu inler vurulur. Bu yapılan harekatta elektrik tesisleri, akaryakıt istasyonları buralar da vuruldu dendi. Burası çok önemli çünkü geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Bundan böyle sadece teröristlerin mağara in değil terör maksatlı kullanılan alan da hedeftir bizim için." açıklamasında bulunmuştu.

Daha önceden tespiti yapılan son saha bilgileri revize edilen liste sonucu oluşan hedefler SİHA'ların yaptığı harekat ile yerle bir edildi.

TUSAŞ'a terör saldırısı! Olay yerinden görüntü (AA)

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a, saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş ederek, tesise yöneldi. Saldırı ile birlikte TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri duyuldu.

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Saldırıdan hemen sonra geniş çaplı operasyon başlatılırken, iki terörist etkisiz hale getirildi. Alçak saldırıda 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 kişi yaralandı.