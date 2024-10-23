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PKK hedeflerine hava harekatı! Suriye ve Irak'ta 32 terör hedefi imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2024 23:58 Güncelleme: 24.10.2024 00:27
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PKK hedeflerine hava harekatı! Suriye ve Irak’ta 32 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, sınır ötesinde düzenlenen hava harekatı ile 32 PKK/KCK hedefinin imha edildiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada "Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Ankara Kahramankazan'da Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Suriye ve Irak'ta yer alan hedeflere hava harekatı düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör hedefleri vuruldu.

PKK hedeflerine hava harekatı (Foto: AA Arşiv)PKK hedeflerine hava harekatı (Foto: AA Arşiv)

32 HEDEF BAŞARILI ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 32 terör hedefine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

PKK hedeflerine hava harekatı (Foto: AA Arşiv)PKK hedeflerine hava harekatı (Foto: AA Arşiv)

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Ekim 2024'de hava harekâtı icra edilmiş, teröristlere ait toplam 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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