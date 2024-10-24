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MİT'ten PKK/KCK’nın sözde eyalet sorumlusuna operasyon

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Giriş: 24.10.2024 14:39 Güncelleme: 24.10.2024 14:56
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MİT’ten PKK/KCK’nın sözde eyalet sorumlusuna operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, kırmızı listede yer alan PKK/KCK sözde Gever (Hakkari) Eyalet Sorumlusu Sefkan Amed kod Serkan NAZLİER’i etkisiz hale getirdi.

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Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK'lı NAZLİER, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan NAZLİER, MİT'in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

Terörist Serkan NAZLİER'in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi. Adım adım izlenen PKK/KCK'lı NAZLİER'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi.

MİT, 2019 yılında kurulan sözde Gever (Hakkari) Eyaleti'ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod Serkan NAZLİER'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

SEFKAN AMED KOD SERKAN NAZLİER KİMDİR?

PKK/KCK kırsal kadrolarına 2005 yılında katıldı. 2015 yılında Hakkâri/Yüksekova-Doski Vadisi'nde güvenlik güçlerinin geçişi sırasında gerçekleştirilen sabotaj eyleminde birinci derece sorumlu olarak faaliyet gösterdi. 2019 yılında Irak'ta sözde Gever Eyaleti bölgesinde bulunan TSK askeri üs bölgesine gerçekleştirilen roketatarlı saldırının planlayıcıları yönlendiricileri arasında yer aldı.

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