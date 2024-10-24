“Yerli üretim” üssüne terör saldırısı! TUSAŞ’a girişler nasıl gerçekleşiyor? A Haber ekibi saldırının gerçekleştiği noktada

Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde terör saldırısı yapıldı. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ'a yapılan saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada ise şehit sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 22'ye yükseldiğini belirtildi.

Şer odaklı terör saldırısının nasıl gerçekleştiği A Haber canlı yayınında anlatıldı. İşte detaylar;

Gazeteci Zafer Şahin: Personel girişleri için 3-4 ayrı kapı bulunmakta. Ziyaretçi ve protokol girişlerinin olduğu ana nizamiye kapısından değil daha ileride bulunan İK binasının yanında bulunan kapıda saldırı gerçekleşti.

Çalışanlar her gün kart okutarak ve güvenlik araması ile binaya giriş yapar. Eğer ziyaretçi isen daha önceden bilgisi verilmek zorunda ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik bilgileri teyit edilerek, güvenlik araması sonucu içeri alınıyor.

A Haber saldırı düzenlenen TUSAŞ'ın önünden terör saldırının kim tarafından ve nasıl planlandığını aktardı. İşte detaylar;

A Haber muhabiri Rüya Akkuş: Şoför koltuğu ve yolcu koltuğunda bulunan teröristler aşağıya inerken silahlar kucağındaydı ve onları örtmek için de üzerine mont örtmüş durumdaydı ve bunlar düşüyor. İnerken elleri tetikte ve doğrudan çatışmaya giriyorlar. Demek ki hazır bir şekilde gelmişler demek oluyor.

Ya da diyelim ki böyle değildi. Buradan çıkıp asayiş jandarma noktasına geçtiler sağda solda bulunanları kenara çektiler. Peki bu taksi neden durdu? Yolun ortasında neden kimse müdahale etmedi? Dolayısıyla bu süreçte sorulan soruların mantıklı bir yanıtı olacaktır.

NEDEN BUGÜN DÜĞMEYE BASILDI?

Türkiye'nin siyasi bekası ile ilgili, Türkiye'nin kendi yurdunda kendi sınırlarında kurmak istediği barışla ilgili bir adım aslında. Bu durum baltalanmak isteniyor. Yeni bir süreç denmişti, her taraftan ılımlı söylem geliyordu ama yaşanan bu terör saldırısı ile bunu önlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Evet askeri, istihbarat ve içişlerini ilgilendiren bir boyut var ama bununla beraber Türkiye siyasetini ilgilendiren de bir boyut bulunmakta.

Ortadoğu uzmanı Hazar Jane: Öncelikle başımız sağ olsun. Bizim için kara bir gün. Bugün tüm Türkiye'den gelen mesajlara baktığınız zamanlama evet ama seçilen kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın en gözde kuruşlarından bir tanesi. 50 yılı geride bırakmış TUSAŞ''a özellikle Türk mühendislerine bunun yapılmış olması tabiki altında çok fazla mesaj barındırıyor. Bu mesaj Türkiye tarafında alınmıştır. ABD'den bir açıklama geldi. Bir taziye var. Kınama var. ABD, "Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" diyor. Şimdi bu soruları soralım. İsrail'in en büyük destekçisi ABD, İsrail'e en çok maddi silah yardımında bulunan ABD. PYD'ye resmen kongresine mali destek veren ABD. PKK'ya yıllarca silah ve İstihbarat veren ABD.

Türkiye yerli Sanayii'nde artık yüzde 80 oranında yerlileşmeyi başarmış ve artık yüzde 100 hedefine doğru gidiyor. Bunu muhakkak başaracağız. Fakat bu noktada bakıyorsunuz Türkiye'nin Batı ile yaladığı sorunlarda Almanya ve ABD ile zaman zaman ambargolara maruz kaldığını görüyoruz. Şimdi siz tam bağımsızlığınız noktasında Savunma Sanayii'ne yüzde 100'e getirmeyi gerektiğini biliyorsunuz. Ve o yüzden bu kurumun seçilmesi Türk mühendislerine bunun yapılması mesajı çok net gösteriyor. Bir bütün olarak ne İsrail'den, ve PKK ve FETÖ'den ayrı okuyabiliriz. Hepsinin kökünün aslında geldiği nokta dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor.

HEDEF ÜRETİM MERKEZİ!

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek: TUSAŞ'ın nizamiyesini bombalamak için gelmediler. Bu iki teröristten biri olan kadın terörist taksi durağından şehit olan taksici ile duraktan ayrılıyor ve ilerden diğer teröristi alıyor. Taksiciyi infaz ediyorlar ve bagaja koyduktan sonra saklanan mühimmat arabaya yükleniyor. İçeri girdikten sonra saldırıya başlıyorlar. Nizamiyenin olduğu yerde kendini patlatıyor ve o erkek şahıs üretim merkezini hedef alıyor. Hangara girmiş olsa KAAN uçağı orada büyük ihtimalle şaşırdı da idari işler binasına girdi. Yanlış tarafa girdiği için HÜRKUŞ, ANKA3, KAAN gibi uçakları patlatamadı. Bu aylardır çalışılan, planlanan fakat Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra hızlandırılan bir süreçti.