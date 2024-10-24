TUSAŞ’a girişler nasıl gerçekleşiyor?

Ankara Kahramankazan'da saat 15.20 sularında nizamiye girişinde terör saldırısı yapıldı. Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. TUSAŞ'a yapılan saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya’nın yaptığı açıklamada ise şehit sayısının 5'e, yaralı sayısının ise 22'ye yükseldiğini belirtildi. Şer odaklı terör saldırısının gerçekleştiği nokta olan TUSAŞ’a girişlerin nasıl gerçekleştiğini ise Gazeteci Zafer Şahin A Haber canlı yayınında anlattı.

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